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玩九州新選擇！虎航「台北-宮崎包機」今首航　雙點進出、每周3班

▲台灣虎航陳漢銘董事長與易飛旅遊周昀生董事長共同搭乘「台北-宮崎」首航航班前往宮崎。（圖／易飛旅遊提供）

▲虎航陳漢銘董事長（左5）、易飛網與宮崎縣官員進行剪彩，宣布包機正式啟動。（圖／易飛旅遊提供）

記者彭懷玉／台北報導

玩日本九州新選擇！繼2023年台北直飛佐賀的包機啟航後，易飛網再度與台灣虎航合作宮崎包機，今（26日）早虎航IT742航班在宮崎機場平穩落地，未來旅客將從宮崎、佐賀進出每周三班，不走回頭路，輕鬆暢玩南北九州。

▲台灣虎航陳漢銘董事長與易飛旅遊周昀生董事長共同搭乘「台北-宮崎」首航航班前往宮崎。（圖／易飛旅遊提供）

▲台灣虎航董事長陳漢銘與易飛旅遊董事長周昀生搭乘「台北-宮崎」首航航班前往宮崎。（圖／易飛旅遊提供）

台灣虎航董事長陳漢銘指出，目前虎航在九州還有福岡和佐賀兩個航點，未來也期盼能逐步增加宮崎飛航班次，深化兩地交流合作。陳漢銘說，自疫情後，台灣虎航目前已在日本開闢20個航點，成為飛往日本航點數量最多的區域航空公司，在直飛服務方面，虎航於日本擁有10個獨飛航點。

易飛旅遊董事長周昀生則表示，易飛旅遊與虎航合作，拿下宮崎航點包機，透過南北兩個航點不同點進出、不走回頭路的玩法，將深化九州產品線布局。同時，推出了南北九州全覽團體行程、自由行機+酒、機+JR火車等多元選擇。其中，南北九州全覽團體行程，從9月預售開始，目前銷售已達8成，而宮崎春節寒假機位銷售達9成。

周昀生表示，宮崎包機首航達成100%載客率；12月到春節期間的包機航班已達90%的載客率。明年第一季的航班，目前也突破85%的銷售率，台北至宮崎航線也反應出強烈的市場需求，以及台灣遊客對宮崎旅遊的憧憬。

▲鵜戶神宮 。（圖／記者彭懷玉攝）

▲日本九州宮崎鵜戶神宮 。（圖／記者彭懷玉攝）

日本九州宮崎人氣景點包含高千穗峽、鵜戶神宮、日南海岸的摩艾石像；春天可到「日本櫻花名所百選」的母智丘公園賞櫻；深秋可以坐在手搖船，欣賞「高千穗峽」壯觀的楓景；宮崎AEON MALL是南九州最大購物中心，有170餘間店鋪。

本次台北-宮崎首航儀式，在宮崎機場舉行，宮崎県商工会議所連合会米良充典会頭、宮崎縣日隈俊郎副知事、宮崎縣議会濱砂守議長、台北駐福岡經濟文化辦事處陳銘俊總領事、台灣虎航陳漢銘董事長、易飛旅遊周昀生董事長等貴賓，均參與首航儀式並完成剪綵。

佐賀/宮崎台虎包機航班資訊
每周日出發：佐賀進出5日遊；每周二出發：宮崎進、佐賀出6日遊；每周四出發：佐賀進、宮崎出6日遊

關鍵字： 台灣虎航 航空快訊 日本旅遊 九州旅遊 宮崎包機 易飛網

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