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「新竹仙草秘境」開6成！下周末最美　免費接駁、順遊景點一次看

▲2024關西仙草節。（圖／關西鎮公所提供）

▲2024關西仙草節於12月7日至8日在關西鎮農會仙草加工廠登場，目前花況約6-7成。（圖／關西鎮公所提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

紫爆花田再一處！新竹關西是國內仙草主要產區，錯過了一分田仙草花最美時刻，關西鎮農會仙草加工廠旁，種植更廣、面積達2分地的仙草花田，目前花況大約6-7成。公所表示，若天氣許可下，預估下周末滿開，民眾Google地圖定位「高橋草莓園」即可找到。

▲2024關西仙草節。（圖／關西鎮公所提供）

▲關西鎮公所表示，若天氣許可下，預估下周末滿開。

在一分田花期近尾聲後，「2024關西仙草節」將於12月7日至8日在關西鎮農會仙草加工廠接棒登場。關西鎮公所透露，該仙草田種植桃園2號品種，花田佔地2分（約586坪），種植面積較一分田還大上一倍。不只仙草花海，農民休耕自種的甜根波斯菊，也為花海增添色彩，放眼望去令人心曠神怡。

▲2024關西仙草節。（圖／關西鎮公所提供）

▲仙草田種植桃園2號品種，花田佔地2分（約586坪），一旁是農民休耕自種的甜根波斯菊。

關西鎮公所表示，關西仙草節以「仙樂園」為主題，不僅展示關西鎮的特色仙草產業，還首次推出小鎮風格的「LINE實境解謎遊戲」，並設有豐富的農特產品、手作DIY體驗及「闖關點蓋章」活動，闖關完成即贈送100元現場抵用券，可用於活動現場攤商，限量2000張。

▲2024關西仙草節。（圖／關西鎮公所提供）

▲▼2024關西仙草節目前已綻放6-7成，花海隨風搖曳十分浪漫。

▲2024關西仙草節。（圖／關西鎮公所提供）
 
12月7日至8日期間設有接駁車服務，沿途停靠9個站點，方便民眾從停車場沿途探秘鎮上特色景點，包含《我的少女時代》 取景地東安古橋、關西分駐所所長宿舍改建的老屋咖啡廳，或是到仙草小舖吃仙草冰磚。另外也安排當地協會的專業導覽，玩樂之餘也能領略關西的故事和人情味。

2024關西仙草節
時間：12/7、12/8 09:00-16:00
地點：關西仙草加工廠（新竹縣關西鎮高橋坑6號）

關鍵字： 新竹縣旅遊 關西鄉旅遊 花海旅遊 2024關西仙草節 仙草花田

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