奢華與樂趣終極目的地！Solaire Resort打造全年無休娛樂盛宴

▲從頂尖美食饗宴、精緻節慶表演到國際化的派對狂歡，Solaire Resrot精彩活動全年無休。（圖／業者提供，下同）

旅遊中心／綜合報導



五星級渡假飯店的Solaire Resort不僅以奢華的住宿與一站式設施聞名，更以多元豐富的活動成為馬尼拉旅遊與娛樂的首選。從頂尖美食饗宴、精緻節慶表演到國際化的派對狂歡，Solaire Resrot以全年無休的精彩活動，為每一位訪客打造難忘的旅遊體驗。

經典節慶回歸Solaire Resort全年不間斷的精彩活動

3月周年慶：奢華與美味的極致體驗



作為年度最大活動之一，周年慶於3月隆重舉行。屆時，飯店將邀請國際米其林主廚設計專屬菜單，並結合藝術表演、現場音樂與特別活動，讓賓客享受視覺與味覺的雙重饗宴。周年慶的壓軸煙火秀更是不可錯過的重頭戲，奢華氛圍令人印象深刻。

9月炸雞啤酒節 (ChiMac Festival)：炸雞與啤酒的狂歡派對

以韓國文化為靈感的ChiMac炸雞啤酒節，為賓客帶來地道的韓式炸雞與特色啤酒，結合現場音樂與互動遊戲，讓每位訪客在熱鬧氛圍中沉浸於美食與快樂之中。

10月德國啤酒節 (Oktoberfest)：馬尼拉最道地的德國狂歡

10月的Oktoberfest德國啤酒節於Solaire North隆重登場，呈現正宗的德國啤酒文化狂歡盛會。活動重現慕尼黑的節日魅力，提供多款德國啤酒品牌與傳統美食，更有舞蹈與音樂表演，打造一場純正的德國特有節慶之旅。

11月聖誕點燈：星光與歌聲的溫暖時刻

象徵節慶喜悅的聖誕點燈於每年11月點亮Solaire Resort，今年的點燈活動特別邀請到國際知名音樂人Lea Salonga與Clay Aiken現場表演，點燃濃厚的點燃濃厚的聖誕氛圍，讓賓客在星光與音樂的陪伴下迎接聖誕節日的到來。此外，Lea Salonga也將在Solaire Resort的Theater舉辦個人跨年演唱會，與歌迷一同迎接2025年，機會難得千萬不容錯過。

年終跨年盛典：與全球旅客一起迎接2025

2024年的壓軸大戲，Solaire Resort將舉辦一場盛大的跨年派對！這將會是場融合音樂、煙火與頂級美食，為旅客打造一場無與倫比的跨年派對，讓賓客在奢華的氛圍中告別2024，迎接嶄新的2025年。跨年活動的門票資訊已在官網公開，務必搶先預訂。

全方位奢華享受：Solaire Resort滿足您吃喝玩樂的所有想像

除了豐富的年度活動，飯店設施同樣值得讚嘆，讓人無需離開飯店即可享受完整假期。

■ 餐飲盛宴：星級水準的國際美食與地道特色餐點，滿足各種味蕾需求。

■ SPA與水療：豪華水療中心結合熱水池與多種放鬆療程，是釋放壓力的理想之選。

■ 購物體驗： 精品大街匯聚超過40家國際知名品牌，無論是LV、Burberry、YSL、Celine、Dior，還是其他心儀的高端精品品牌，都能在這裡找到最新款式，滿足您的時尚追求。更令人驚喜的是，這裡的商品款式更新速度更快，選擇比台灣更豐富，是每位時尚愛好者不可錯過的購物天堂。

■ 娛樂設施：Sky Range打靶場、Casino、戶外無邊際泳池、直升機導覽等，讓您享受獨一無二的度假休閒體驗。

每一刻重要時刻都值得珍藏的奢華體驗

Solaire Resort 以全年不間斷的精彩活動與一站式尊榮的服務，帶給賓客無與倫比的娛樂與度假體驗。不論是與家人共享節日喜悅，還是參與國際化的派對與活動，Solaire Resort都是您的最佳選擇。

Solaire Resort 2025跨年派對搶票快送門：https://premier.ticketworld.com.ph/shows/show.aspx?sh=SRCNYE2024

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