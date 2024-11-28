僅需2小時航程　Solaire Resort帶你開啟馬尼拉心臟地帶的奢華旅遊新體驗

▲身為馬尼拉的五星級度假村代表， Solaire Resort將為您帶來體驗無與倫比的便利與奢華。（圖／業者提供，下同）

旅遊中心／綜合報導



想要一趟輕鬆且充滿驚喜的旅程？身為馬尼拉的五星級度假村代表， Solaire Resort，將為您帶來體驗無與倫比的便利與奢華。從台灣飛往馬尼拉僅需約2小時，下機後再乘車10至15分鐘即可抵達Solaire Resort，比看一場電影的時間還要短暫，而這裡就是探索馬尼拉的完美起點。

便利的地理位置，讓旅程更輕鬆

Solaire Resort的地理位置得天獨厚，位於馬尼拉市娛樂區的核心地帶，距離尼諾伊·阿基諾國際機場僅10-15分鐘車程。無論是獨自旅行還是全家出遊，Solaire都能為您提供專屬的機場接駁服務，讓您的旅程從一開始就無憂無慮。此外，Solaire Resort本身除了飯店內就有精品街外，它還鄰近菲律賓最大的購物中心SM Mall of Asia以及全球知名的IKEA，車程僅需5-10分鐘，讓您輕鬆享受購物與美食的樂趣，體驗馬尼拉都市生活的魅力。

一站式奢華享受，應有盡有

Solaire Resort不僅提供高端的住宿體驗，更以其豐富的設施與活動成為旅客心中的「一站式度假天堂」。

• 國際級美食饗宴

飯店內匯聚多家頂級餐廳，從道地的菲律賓風味到正宗的亞洲與歐洲佳餚，滿足不同口味需求。無論是浪漫的晚宴、商務聚餐，還是家庭共享的美食時光，都能在這裡找到理想選擇。

• 放鬆身心的Spa與水療

讓專業的按摩師幫您紓解旅途疲憊，享受頂級的水療服務。Solaire Resort提供溫暖舒適的熱水池、蒸氣浴室與冷熱交替療法，幫助提升血液循環，釋放壓力。沉浸在水療的療癒氛圍中，您將完全放下疲憊，體驗從頭到腳的極致放鬆。

• 奢華的無邊際泳池區

戶外無邊際泳池區是旅客最愛的設施之一，藍天白雲倒映在清澈的泳池中，營造出如夢似幻的度假氛圍。池畔還設有專屬小屋與飲品服務，無論您想享受清涼的暢泳，或是靜靜躺在躺椅上曬太陽，都能感受到真正的奢華與放鬆。

• 獨特的活動體驗

如果您熱愛刺激與挑戰，飯店內的Sky Range打靶場是您不容錯過的活動。此外，Solaire Resort還提供直升機導覽服務，帶您從空中俯瞰馬尼拉的壯麗景色，感受難忘的豪華體驗。

• 頂級娛樂與Casino

對於喜歡夜間活動的旅客，飯店內的Casino提供豐富的博彩遊戲與高端設施，是消磨夜晚的理想之地。在奢華的環境中感受刺激與興奮，為您的旅程增添更多樂趣。

購物與娛樂輕鬆切換，盡享都市魅力

想要解鎖馬尼拉的血拼體驗嗎？Solaire Resort可以直接滿足你想要的！飯店內本身有40家國際知名的精品品牌的精品街，從菲律賓唯三的LV專門店到Burberry、YSL、Celine、Dior等奢華品牌，應有盡有，滿足每位旅客對高端時尚的追求。

如果您還意猶未盡，Solaire Resort附近更有菲律賓最大的購物中心SM Mall of Asia，這裡匯聚了琳琅滿目的品牌店鋪、室內溜冰場以及多元的娛樂設施，是全家共度歡樂時光的絕佳去處。此外，僅幾分鐘車程的全球最大IKEA分店，為家居愛好者提供無限靈感與購物樂趣，讓熱愛購物的賓客即可輕鬆擁有與世界潮流接軌的消費享受。

奢華與便利的完美結合

入住Solaire Resort將擁有一次難忘的住宿體驗，享受絕佳的地理位置的、豐富且多元的飯店設施，以及周邊購物與娛樂的豐富選擇。無論是想放鬆身心、品味美食，還是探索馬尼拉的繁華與文化，一站式奢華旅行都能滿足您的所有需求。

現在就計畫您的馬尼拉假期，體驗Solaire Resort帶來的無比便利與貼心服務！

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