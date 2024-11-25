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韓國人氣塔可品牌快閃晶華酒店　2款台灣限定口味12／2開賣

▲韓國人氣塔可品牌「tac.seoul」快閃晶華酒店。（圖／晶華提供）

▲韓國人氣塔可品牌「tac.seoul」快閃晶華酒店。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

繼「紙巾吐司」之後，台北晶華酒店再次攜手韓國ICHI餐飲集團，引進創意塔可品牌「tac.seoul」，即日起於酒店2樓上庭酒廊打造1個月限定聯名塔可吧，販售4款經典人氣品項。此外，12月2日將推出2款全新口味，只有台灣才吃得到。

▲韓國人氣塔可品牌「tac.seoul」快閃晶華酒店。（圖／晶華提供）

▲韓國tac.seoul塔可，左為醬燒牛肉口味，右為脆皮五花豬口味。（圖／晶華提供）

由韓國餐飲集團ICHI打造的塔可品牌tac.seoul，主要販售的品項為塔可料理，不過品牌沒有遵循碎絞肉搭配切丁洋蔥的傳統墨西哥風格，而是將牛肩胛肉、豬五花、雞肉和魚條，透過燉、炙燒、酥炸、煎烤等方式烹調後，搭配洋蔥、玉米片脆等一同夾入各色塔可餅皮。

▲韓國人氣塔可品牌「tac.seoul」快閃晶華酒店。（圖／晶華提供）

▲「tac.seoul」12/2推出台灣限定新口味，左為辛奇章魚，右為韓醬烤牛。（圖／晶華提供）

這次tac.seoul客座晶華帶來4款與韓國本店同步的經典塔可，每份2入480元起。手撕牛肩胛是在綠色玉米餅皮夾入以培根、西芹、洋蔥、綠莎莎醬，以及用乾辣椒燉煮的牛肩胛肉；脆皮五花豬採用炙燒過的五花肉佐墨西哥風味辣醬；香烤雞腿則在黑色的竹炭玉米餅皮中放進烤過的帶皮雞腿肉及美式涼拌高麗菜沙拉；酥炸魚柳肉餡以酥炸魚菲力搭配墨西哥辣醬美乃滋，上面點綴以大量炸羽衣甘藍增添口感。

此外，tac.seoul還為晶華酒店打造出2款全新口味，分別是韓醬烤牛和辛奇章魚，12月2日開賣，只有台灣吃得到。

▲辻利茶舗推出提拉米蘇系列甜點飲品。（圖／辻利茶舗提供）

另外，日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」冬季新品報到，選用經典甜點「提拉米蘇」為靈感，把抹茶結合提拉米蘇，推出4款甜點飲品。甜點「雪霜抹茶提拉米蘇」底層選用充分浸泡在丸倉抹茶液中的手指餅乾，散發濃郁抹茶香，中間搭配香甜黑糖馬茲卡彭內餡，最後再淋上濃厚奶霜，售價420元，11月21日於信義遠百店限定內用。

▲辻利茶舗同步推出3款提拉米蘇飲品。（圖／辻利茶舗提供）

3款提拉米蘇飲品售價皆為160元，11月21日起開賣。「提拉米蘇抹茶拿鐵」、「提拉米蘇焙茶拿鐵」，分別使用現刷丸倉抹茶與宇治焙茶結合香醇牛乳，再鋪上絲滑馬茲卡彭奶蓋，最後撒上無糖可可粉與巧酥脆片點綴。「提拉米蘇焦糖拿鐵」則是以焦糖拿鐵為基底，搭配提拉米蘇奶蓋。
 

關鍵字： 美食雲 韓國人氣塔可品牌 晶華 tac.seoul

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