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桃園2大「耶誕造景」免費拍！雪花燈光秀、自製卡片　還能逛市集

▲2024大江購物中心聖誕裝置。（圖／大江購物中心提供）

▲台茂購物中心（左）、大江購物中心（右）相繼布置上耶誕造景。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園又有兩家購物中心佈置上耶誕造景，台茂多了8米高耶誕樹，旁邊圍繞著雪人及禮物，每天加碼10分鐘的雪花燈光音樂秀；大江購物中心於商場一樓打造全新的耶誕藝術裝置，約6米高的五層蛋糕，另設有耶誕賀卡DIY免費體驗區，逛街時能感受濃厚節慶氣息。

▲台茂購物中心2024年佈置上雪花燈與聖誕老公公。（圖／業者提供）

▲8米高聖誕樹從B2矗立而上，旁邊布置上發光大雪人及禮物。（圖／台茂購物中心提供，下同）

台茂購物中心
慶祝25周年，台茂購物中心聖誕系列活動即日起至2025年1月1日開展，最大亮點是8米高聖誕樹從B2矗立而上，旁邊還有發光大雪人及禮物；抬頭一看，3米高聖誕老公公揹著黃色禮物袋攀爬在3樓的欄杆上，還有7樓屋頂垂降的10米金色光瀑及大型雪花燈飾；聖誕樹旁的紅色巨型郵筒則化身為抽獎箱。

▲台茂購物中心2024年佈置上雪花燈與聖誕老公公。（圖／業者提供）

▲▼3米高聖誕老公公揹著黃色禮物袋攀爬在3樓的欄杆上，還有7樓屋頂垂降的金色光瀑及雪花燈飾。

▲台茂購物中心2024年佈置上雪花燈與聖誕老公公。（圖／業者提供）

走到戶外，台茂公園地標前多了兩座「雪人cosplay」的耶誕老人與麋鹿，讓民眾盡情打卡。此外，期間每天有10場10分鐘的雪花燈光音樂秀，從12:00-21:00每個整點有輕柔雪花飄落而下，搭配著七彩閃耀的光芒及耶誕歡樂的音樂，彷彿置身童話城堡中歡樂。親子族不能錯過的人氣卡通鯊魚寶寶見面會、戶外市集及街頭藝人表演等，均在台茂公園登場。

▲2024大江購物中心聖誕裝置。（圖／大江購物中心提供）

▲一樓打造全新耶誕藝術裝置，約6米高的五層蛋糕伴隨耶誕樹，十分吸睛。（圖／大江購物中心提供，下同）

大江購物中心
大江購物中心於一樓打造全新耶誕藝術裝置，約6米高的五層蛋糕象徵喜悅與祝福，伴隨四周高聳華麗、閃爍的耶誕樹及充滿故事感的裝置細節，讓人感受濃濃的耶誕氛圍，而GODIVA也快閃進駐，打造仿石牆及白色拱門裝置的特色店鋪。另設有耶誕賀卡DIY免費體驗手作區，可從11個耶誕造型印章挑選喜歡款式，並創作出專屬卡片，為心愛的親友獻上祝福。

▲2024大江購物中心聖誕裝置。（圖／大江購物中心提供）

▲▼2024大江購物中心聖誕裝置；耶誕賀卡DIY免費手作區，可從11個耶誕造型印章挑選喜歡款式，並創作出專屬卡片。

▲2024大江購物中心聖誕裝置。（圖／大江購物中心提供）

不只如此，大江購物中心斥資百萬打造藝術展覽空間「藝想世界」，將多位知名插畫家畫筆下的人物角色化為FRP巨型公仔，也可透過多元的作品樣貌與創作者介紹，感受Z世代年輕插畫家們的創作能量與熱情。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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