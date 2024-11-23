東京人氣咖啡「ONIBUS COFFEE」首度插旗台中　即日起試營運

▲東京人氣咖啡「ONIBUS COFFEE」插旗台中。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

繼去年4月開幕的台北首店後，東京人氣咖啡「ONIBUS COFFEE」再次拓展版圖，日前正式插旗台中草悟道商圈，目前正在試營運。除了咖啡外，店裡也同步供應鹹甜點與多款輕食，讓民眾可以搭配咖啡享用。

▲「ONIBUS COFFEE」台中店內部空間。（圖／業者提供）

ONIBUS COFFEE台中店室內設計，邀請到日本知名建築設計事務所TORAFU ARCHITECTS主導，該團隊以多元、細膩且富創意的設計手法聞名，作品涵蓋建築、空間設計、展覽規劃與產品設計，代表作包括 Aesop日本多家店鋪設計、Aesop 台灣台中概念店、Me ISSEY MIYAKE 等多個展場設計等。

▲ONIBUS COFFEE 台中店每日提供多種甜點與鹹點。（圖／業者提供）

▲ONIBUS COFFEE 台中店也供應輕食。（圖／業者提供）

ONIBUS COFFEE台中店不僅提供濃縮咖啡、手沖咖啡、茶品及其他飲品，還推出多款精緻甜點與輕食，鹹甜各設有選擇，甜點有磅蛋糕、蘋果派、提拉米蘇到肉桂捲，輕食則有熱那亞青醬雞肉酸種麵包、芽菜歐姆蛋酸種麵包、紅酒漬蘋果肉桂酸種麵包。業者表示，後續也將增加更多選擇。

▲ONIBUS COFFEE台中店也推出一系列限定周邊商品。（圖／業者提供）

慶祝台中店開幕，ONIBUS COFFEE也推出一系列限定周邊商品，有品牌保溫瓶、咖啡濾掛包和限定造型貼紙組等，也有日本陶藝家yumiko iihoshi訂製款陶杯組，以及台灣首度上市的濃縮杯組。

▲興波咖啡「The Coffee One」11/30熄燈。（圖／取自榕錦時光生活園區-原臺北刑務所官舍臉書）

另外，世界咖啡冠軍吳則霖在台北市榕錦園區開設的「The Coffee One」、「興波咖啡超級棧」，由於2年租約期滿，日前公告將於11月30日熄燈。不過業者也提到，將把華山旗艦店2樓的特殊吧開啟，讓服務內容更多元有趣。

由吳則霖創立的興波咖啡，名列全球50間最棒咖啡館第1名，還沒有營業就有許多咖啡愛好者在外排隊。2022年9月，吳則霖在台北市榕錦園區，開設了The Coffee One、興波咖啡超級棧，興波咖啡超級棧屬於外帶店，而The Coffee One則採預約制，提供競標豆、稀有豆、實驗豆，由專業咖啡師臨桌沖煮，每人低消1000元，而最新菜單中，一般咖啡套組800元至1100元，競標豆手沖咖啡則是從1000元到2萬2000元。