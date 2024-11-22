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法朋蛋黃酥春節檔期開放第2波預購　11／25中午12點開搶

▲法朋蛋黃酥禮盒，欣葉聯名雙饗禮盒。（圖／法朋提供）

▲法朋11月25日加開第2波春節蛋黃酥預購。（圖／法朋提供）

記者黃士原／台北報導

有甜點界香奈兒美譽的「法朋烘焙甜點坊」11月20日開放明年春節蛋黃酥預購，當日傍晚就被搶購一空，今日店家宣布，11月25日中午12:00加碼推出第2波預購，數量依然有限，售完為止。

法朋「經典蛋黃酥」第2波搶購將於11月25日中午12點準時開放，消費者可選擇宅配或現場自取，取貨時間為12月27日至明年1月27日，經典蛋黃酥禮盒售價980元（9入裝），較中秋節檔期貴60元，業者表示，主要是反映原物料成本上漲。

除了經典蛋黃酥禮盒，法朋多款春節禮盒同步開放預購，包括蛇年平安竹籃禮盒，以及首次亮相的經典蜂蜜燒餅禮盒，目前官網還可預購，不用等到11月25日。

▲台中排隊名店不二糕餅明年元旦漲價。（圖／不二糕餅提供）

另外，台中名店「不二糕餅」日前公告，由於近兩年各種原物料以及營運成本大幅上漲，為持續提供優質商品，將於明年1月1日起調整商品售價，6入蛋黃酥由一盒320元漲到380元，12入變760元，等於蛋黃酥每顆大約漲10元。

除了蛋黃酥，其他商品也有調漲，6入檸月酥從280元漲至320元、12入由560元漲至640元，等於每顆貴6.6元；6入茶鳳黃從280元漲至320元，每顆約貴6.6元；12入福令卡從180元漲至220元，每顆約漲3.3元。

關鍵字： 美食雲 法朋 蛋黃酥

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