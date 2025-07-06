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小樽美食新地標！LeTAO首創甜點酒吧大嗑結尾聖代　還能買伴手禮

▲▼LeTAO運河廣場店。（圖／業者提供）

▲LeTAO運河廣場店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

北海道小樽再添旅遊新亮點！知名甜點品牌「小樽洋菓子舖LeTAO」於今年3月在小樽運河畔盛大開設全新旗艦據點「LeTAO運河廣場店」。業者結合甜點、餐食、酒吧與伴手禮購物體驗，從早晨至夜晚皆有不同驚喜，成為適合從早玩到晚的全天候景點。

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▲▼LeTAO運河廣場店。（圖／業者提供）

▲▼店內空間。

▲▼LeTAO運河廣場店。（圖／業者提供）

早晨開店後，即可品嚐限定甜點「Otaruta」，將香酥泡芙與濃郁起司餡結合，使用北海道產馬斯卡彭與奶油起司製作，口感滑順綿密、香氣撲鼻，或是夏日限定的哈密瓜甜點，都不能錯過。

▲▼LeTAO運河廣場店。（圖／業者提供）

▲▼夏季有哈密瓜冰淇淋，午餐則提供以在地食材製作的義大利麵。

▲▼LeTAO運河廣場店。（圖／業者提供）

中午時段，在廣場內的三番庫館則提供多款以小樽在地食材為主角的創意午餐料理，例如北海道豬肉製成的番茄奶油義大利麵、以小樽土雞入菜的香蒜辣椒義大利麵、北海道干貝焗飯與後志產米飯燉煮的俄式奶油牛肉燴飯，豐富多樣，滿足味蕾。

下午茶時段則不能錯過LeTAO經典「雙層起司蛋糕」，還有全新「濃醇絲滑鮮奶油草莓蛋糕」，蛋糕上鋪滿LeTAO特製鮮奶油與草莓，清爽綿密，讓人一吃就愛上。

▲▼LeTAO運河廣場店。（圖／業者提供）

▲▼夜晚則化身甜點酒吧。

▲▼LeTAO運河廣場店。（圖／業者提供）

夜晚則華麗變身，變成LeTAO首次打造的「甜點酒吧」，包括限量提供北海道特有的「結尾聖代」以及各式調酒，旅客可看到店員現場製作，視覺與味覺兼具，酒吧營業至晚間10點，營造屬於大人的小樽時光。

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▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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