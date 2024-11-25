金獎土耳其旅程這樣玩！金展萬象伊堡精選之旅玩出門道

文／七逗旅遊網 圖／Shutterstock

土耳其，是許多玩家們喜愛的國度，唯一4度獲得國際金質獎肯定的土耳其旅遊，到底是如何安排的呢？門道在哪裡？

土耳其面積約78萬平方公里，是台灣的21倍大，很難在短期一窺全貌，而最有效率，也最具觀光效果的玩法便是，以「金三角」為架構，再結合周邊其他精彩景點與交通安排，讓旅程充實。





▲伊斯坦堡兼具古典與現代之美，是人生必遊景點。

「金三角」，是指東西文化交融的「伊斯坦堡」、地形地貌特殊的「棉堡」與「卡帕多奇亞」這三個景點所構成的三角形，而「艾菲索斯」、「安塔麗雅」與「康雅」則是來襯托「金三角」的綠葉景點。

景點的安排，還需要有交通的搭配。旅程中除了台北直飛伊斯坦堡的國際航線，另安排二段國內航線（伊斯坦堡飛卡帕多奇亞、伊茲米爾飛伊斯坦堡），總共減少1,280公里、3～4天的行車，讓旅遊時間極大化。

拿破崙說過，世界如果要選一個首都，一定會是伊斯坦堡。兼具古典與現代的伊斯坦堡，值得慢慢欣賞。旅程中到大市集與埃及市場購買特色紀念品，還能逛逛時尚的伊堡香榭大道伊斯迪克拉爾街，並在佩拉皇宮酒店享用下午茶，感受融入古代宮廷風格的現代奢華。





▲卡帕多奇亞人氣熱氣球飛行，體驗居高臨下欣賞奇岩怪石美景。

多年的土耳其旅行經驗中，發現即使對歷史文化再有興趣，也很難不在多日的古文明洗禮後感到興味索然，旅程中適度減少古蹟參觀，只保留最精彩的部分，增加自然和特殊地理景觀的比重，成為文化與自然並重的旅程。

受青睞的伊斯坦堡、安塔麗雅、卡帕多奇亞及棉堡，應該要安排住宿，並保有足夠的停留時間，花費雖然較高，卻很值得。伊斯坦堡停留2.5日，走訪一般旅遊團沒有時間遊覽的多個景點；卡帕多奇亞停留近2天2夜，加碼品酒饗宴；安塔麗雅停留1天2夜，乘遊艇悠然品味地中海風情。





▲安塔麗雅質樸的老街、古城牆及舊港口，襯著湛藍的地中海，風景美不勝收。

番紅花城曾是土耳其之旅的必訪之處，如今有觀光客大量湧入，淳樸的鄉村風情被商業氣息所取代，而且原路往返需耗時6小時。金質獎旅程有創意地安排「地中海濱的番紅花城～安塔麗雅古城」，讓旅程更具可看性，前往具有類似鄉村效果的席林傑、住宿庫莎達西沉浸愛琴海的浪漫氛圍，而且棉堡、伊斯坦堡的旅程變得更從容。





▲棉堡就像是一座雪白的城堡，在1988年被列為世界遺產。

位於土耳其西南部的棉堡，因泉水中所含的石灰質沉澱，如瀑布般順著山勢而下，遠望有如一座白色的棉花城堡而享盛名。欣賞棉堡的景觀之餘，還可以脫下鞋子、撩起褲管，循著規劃的步道進入白石區。而棉堡的山頂坐落著希拉波里斯古城，古城內可以看見古羅馬時期的神廟和浴場，值得一遊。





▲聖經名城艾菲索斯曾是亞細亞地區最富庶繁榮的都市。

艾菲索斯是令人驚豔的聖經名城，大理石鋪面的街道、古代的市集、體育場、劇場、神殿、圖書館等宏偉遺蹟，在在看出羅馬時期完善的都市規劃，於2015年被列為世界文化遺產。

金質獎的土耳其之旅，更在住宿上用心安排，市場首創3城市（伊斯坦堡、卡帕多奇亞、安塔麗雅）連住2晚，不必每天打包行李換飯店，有更充裕的時間沉浸體驗土耳其不同的美。

推薦行程：

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金展旅遊

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