ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

金展告訴你西班牙怎麼玩！11天收藏10大世遺景點「品嚐Tapas、Paella」特色美味

文／七逗旅遊網　圖／Shutterstock

提到西班牙，會想到甚麼呢？是佛朗明哥舞、高第的夢幻建築，還是令人垂涎的海鮮飯？

西班牙魅力無窮，經驗之談告訴你要怎麼玩最聰明～
 

▲▼ 西班牙,旅遊,文化,飲食,藝術,七逗旅遊網,金展,馬德里,歐洲,阿爾罕布拉宮,巴塞隆納,聖家堂。（圖／Shutterstock）
▲馬德里西班牙皇宮是歐洲第三大皇宮。

拜訪西班牙的旅程，要從交通上做最佳安排。從台北搭乘土耳其航空，轉機時間適宜，由馬德里進、巴塞隆納出，雙點進出最省時。航空公司能託運行李30公斤，不限件數，紀念品能買好買滿，而且土航團體機票可以累積星空聯盟會員里程。

在土耳其國內，搭配一段國內班機，連結南部安達盧西亞省份到巴塞隆納，以及一段國內快速火車，從吉瑞達至哥多華，節省16個小時車程，等於整整多出2天的時間可觀光，無疑能看更多、玩更多！

▲▼ 西班牙,旅遊,文化,飲食,藝術,七逗旅遊網,金展,馬德里,歐洲,阿爾罕布拉宮,巴塞隆納,聖家堂。（圖／Shutterstock）

▲格拉那達阿爾罕布拉宮1984年列入世界遺產。

西班牙11天的旅程中，一次可收藏十個聯合國教科文組織世界遺產，不要懷疑！包括了：托雷多古城，格拉納達的阿罕爾布拉宮和阿爾拜辛古城區，巴塞隆納的聖家堂、巴特羅之家、米拉之家、奎爾公園，塞哥維亞的舊城區與羅馬水道橋，塞維亞大教堂，以及哥多華大清真寺，每一處都是經典。
 

▲▼ 西班牙,旅遊,文化,飲食,藝術,七逗旅遊網,金展,馬德里,歐洲,阿爾罕布拉宮,巴塞隆納,聖家堂。（圖／Shutterstock）
▲白色風車村是小說中唐吉軻德與巨人對戰的場景。

而西班牙中部地區聳立於山頭的白色風車群，是小說中唐吉軻德與巨人對戰的場景，千萬不要錯過。唐吉軻德小酒館建築，為西班牙中部拉曼查地區的傳統建築，使用白、靛藍、米黃搭配牆面及門窗框與彩繪磁磚，而且騎士唐吉軻德雕像就矗立在小酒館。
 

▲▼ 西班牙,旅遊,文化,飲食,藝術,七逗旅遊網,金展,馬德里,歐洲,阿爾罕布拉宮,巴塞隆納,聖家堂。（圖／Shutterstock）
▲巴塞隆納聖家堂是高第的建築傑作。

如果沒有親臨巴塞隆納，不要說去過西班牙。加泰隆尼亞區的首府～巴塞隆納，擁有地中海濱的夢想建築跟浪漫氣氛，每年吸引無數旅客前往。

巴塞隆納不僅是千年歷史名城，更是三大現代藝術大師：畢卡索、米羅、達利嶄露頭角的所在，是個名副其實的藝術之都。有經驗的旅行社，可以在整個西班牙旅程中安排住宿4晚五星飯店，包括巴塞隆納3晚、馬德里1晚，讓旅客得到舒適的休息空間，最重要的是不會來去匆匆，有更多時間細細欣賞西班牙之美。
 

▲▼ 西班牙,旅遊,文化,飲食,藝術,七逗旅遊網,金展,馬德里,歐洲,阿爾罕布拉宮,巴塞隆納,聖家堂。（圖／Shutterstock）
▲佛朗明哥舞是西班牙文化的代表之一。

美食是旅遊中重要的一環，一提到西班牙料理，許多人首先聯想到的是國飯～西班牙海鮮飯 Paella！高貴香料蕃紅花煮成的黃澄澄飯粒，鋪上一層海鮮，令人難忘它的美味。除了西班牙海鮮飯，還有必嘗Tapas、燉牛尾、香烤乳豬，以及不能錯過的安達盧西亞風味料理。

值得一提的是，品嘗佳餚的同時，還能欣賞西班牙傳統佛朗明哥舞蹈。一般旅行團大多將佛朗明歌舞秀列為自費行程，晚餐後再前往劇場觀賞，只有少數旅行社會特別安排佛朗明哥舞蹈包含在行程之內，於享用精緻晚餐時欣賞表演，同時擁有視覺與味覺雙享受。

推薦行程：
◆魔幻異想高第 熱情西班牙11日 https://reurl.cc/qvQZng 1/19、3/21出發

線上旅展特賣會
【好康優惠】 雙人報名，第二人折扣10,000元
【加碼優惠】 前10名報名付訂者，加碼折扣1,000元
活動期間好評延長至11/30，旅展折扣活動不得與其他優惠活動併用

特色：
★付費景點市場最多，深度又知性
★精選優質五星飯店vs西班牙特色料理饗宴
★西班牙雙點進出，一段國內班機及一段國內快速火車，節省16小時車程
★特別安排：佛朗明哥歌舞秀+晚宴、小火車遊覽中世紀古城～托雷多
★金質獎團隊打造，品質保證，隨藝術家腳步探索西班牙，飽覽世界遺產

更多資訊：
金展旅遊
官網：goldengroups.com.tw
電話：台北02-2775-1138；高雄07-2260558

關鍵字： 西班牙 旅遊 文化 飲食 藝術 七逗旅遊網 金展 馬德里 歐洲 阿爾罕布拉宮 巴塞隆納 聖家堂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

推薦閱讀

金獎土耳其旅程這樣玩！金展萬象伊堡精選之旅玩出門道

金獎土耳其旅程這樣玩！金展萬象伊堡精選之旅玩出門道

金展帶你感受大航海時代！葡萄牙「搭彩船、賞FADO秀」外帶葡式蛋塔

金展帶你感受大航海時代！葡萄牙「搭彩船、賞FADO秀」外帶葡式蛋塔

麥當勞APP第2波周年慶優惠出爐！

麥當勞APP第2波周年慶優惠出爐！

金獎「土耳其旅程」這樣玩！

金獎「土耳其旅程」這樣玩！

西班牙這樣玩！11天收藏10大世遺景點

西班牙這樣玩！11天收藏10大世遺景點

金展帶你「搭彩船、賞FADO秀」外帶葡式蛋塔

金展帶你「搭彩船、賞FADO秀」外帶葡式蛋塔

慶中華隊奪冠！頂呱呱今天買1送1

慶中華隊奪冠！頂呱呱今天買1送1

台中36小時慢燉牛肉麵、輕咬骨肉分離

台中36小時慢燉牛肉麵、輕咬骨肉分離

雪花秀免費拍！桃園「2大耶誕造景」

雪花秀免費拍！桃園「2大耶誕造景」

埼玉必去角川武藏野博物館亮點一次看

埼玉必去角川武藏野博物館亮點一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

狂賀中華隊奪冠！3大手搖飲「買1送1」限時搶喝

中華隊奪冠餐飲優惠懶人包

全球首座哈利波特魔法部樂園明年開幕

林口低調「烘焙代工廠」24小時販售部

「中華隊奪金」手搖飲優惠懶人包！

桃園景點「可口可樂世界」12月起休館

台北萬豪下午茶吃到飽12/1登場

台北超搶手「無菜單鐵板燒」進軍台中

送機票啦！限時抽星宇航空機票

手搖飲「珍奶買1送1」今天限定搶

熱門行程

最新新聞更多

麥當勞APP第2波周年慶優惠出爐！

金獎「土耳其旅程」這樣玩！

西班牙這樣玩！11天收藏10大世遺景點

金展帶你「搭彩船、賞FADO秀」外帶葡式蛋塔

慶中華隊奪冠！頂呱呱今天買1送1

台中36小時慢燉牛肉麵、輕咬骨肉分離

雪花秀免費拍！桃園「2大耶誕造景」

埼玉必去角川武藏野博物館亮點一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366