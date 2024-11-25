金展告訴你西班牙怎麼玩！11天收藏10大世遺景點「品嚐Tapas、Paella」特色美味

文／七逗旅遊網 圖／Shutterstock

提到西班牙，會想到甚麼呢？是佛朗明哥舞、高第的夢幻建築，還是令人垂涎的海鮮飯？

西班牙魅力無窮，經驗之談告訴你要怎麼玩最聰明～





▲馬德里西班牙皇宮是歐洲第三大皇宮。

拜訪西班牙的旅程，要從交通上做最佳安排。從台北搭乘土耳其航空，轉機時間適宜，由馬德里進、巴塞隆納出，雙點進出最省時。航空公司能託運行李30公斤，不限件數，紀念品能買好買滿，而且土航團體機票可以累積星空聯盟會員里程。

在土耳其國內，搭配一段國內班機，連結南部安達盧西亞省份到巴塞隆納，以及一段國內快速火車，從吉瑞達至哥多華，節省16個小時車程，等於整整多出2天的時間可觀光，無疑能看更多、玩更多！

▲格拉那達阿爾罕布拉宮1984年列入世界遺產。

西班牙11天的旅程中，一次可收藏十個聯合國教科文組織世界遺產，不要懷疑！包括了：托雷多古城，格拉納達的阿罕爾布拉宮和阿爾拜辛古城區，巴塞隆納的聖家堂、巴特羅之家、米拉之家、奎爾公園，塞哥維亞的舊城區與羅馬水道橋，塞維亞大教堂，以及哥多華大清真寺，每一處都是經典。





▲白色風車村是小說中唐吉軻德與巨人對戰的場景。

而西班牙中部地區聳立於山頭的白色風車群，是小說中唐吉軻德與巨人對戰的場景，千萬不要錯過。唐吉軻德小酒館建築，為西班牙中部拉曼查地區的傳統建築，使用白、靛藍、米黃搭配牆面及門窗框與彩繪磁磚，而且騎士唐吉軻德雕像就矗立在小酒館。





▲巴塞隆納聖家堂是高第的建築傑作。

如果沒有親臨巴塞隆納，不要說去過西班牙。加泰隆尼亞區的首府～巴塞隆納，擁有地中海濱的夢想建築跟浪漫氣氛，每年吸引無數旅客前往。

巴塞隆納不僅是千年歷史名城，更是三大現代藝術大師：畢卡索、米羅、達利嶄露頭角的所在，是個名副其實的藝術之都。有經驗的旅行社，可以在整個西班牙旅程中安排住宿4晚五星飯店，包括巴塞隆納3晚、馬德里1晚，讓旅客得到舒適的休息空間，最重要的是不會來去匆匆，有更多時間細細欣賞西班牙之美。





▲佛朗明哥舞是西班牙文化的代表之一。

美食是旅遊中重要的一環，一提到西班牙料理，許多人首先聯想到的是國飯～西班牙海鮮飯 Paella！高貴香料蕃紅花煮成的黃澄澄飯粒，鋪上一層海鮮，令人難忘它的美味。除了西班牙海鮮飯，還有必嘗Tapas、燉牛尾、香烤乳豬，以及不能錯過的安達盧西亞風味料理。

值得一提的是，品嘗佳餚的同時，還能欣賞西班牙傳統佛朗明哥舞蹈。一般旅行團大多將佛朗明歌舞秀列為自費行程，晚餐後再前往劇場觀賞，只有少數旅行社會特別安排佛朗明哥舞蹈包含在行程之內，於享用精緻晚餐時欣賞表演，同時擁有視覺與味覺雙享受。

推薦行程：

◆魔幻異想高第 熱情西班牙11日 https://reurl.cc/qvQZng 1/19、3/21出發

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活動期間好評延長至11/30，旅展折扣活動不得與其他優惠活動併用

特色：

★付費景點市場最多，深度又知性

★精選優質五星飯店vs西班牙特色料理饗宴

★西班牙雙點進出，一段國內班機及一段國內快速火車，節省16小時車程

★特別安排：佛朗明哥歌舞秀+晚宴、小火車遊覽中世紀古城～托雷多

★金質獎團隊打造，品質保證，隨藝術家腳步探索西班牙，飽覽世界遺產

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金展旅遊

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