高流「下酒祭」12／7登場　《黑白大廚》學餐名家現場料理免費吃





▲由高雄流行音樂中心所主辦的「下酒祭」將於12月7日、8日登場。（圖／高雄流行音樂中心提供）

記者黃士原／台北報導

高雄流行音樂中心主辦的「下酒祭」將於12月7日、8日登場，除了樂團表演外，還有聚集50個品牌的美食市集，而且主辦單位還請來《黑白大廚：料理階級大戰》中的「學餐名家」李美英，現場烹煮韓國料理供民眾免費享用。

由高雄流行音樂中心主辦的「下酒祭」結合異國料理與樂團演出，已成為南台灣冬天的特色市集，今年首度與韓國觀光公社合作，除了邀請台、韓超過50個美食品牌與10組樂團演出，還找來《黑白大廚：料理階級大戰》中的「學餐名家」李美英，直接在現場烹煮美味的韓國料理，讓民眾免費享用。

▲《黑白大廚》學餐名家李美英將在下酒祭烹煮經典韓食，讓現場民眾免費吃。（圖／高雄流行音樂中心提供）

高雄流行音樂中心表示，李美英兩天活動都會在現場烹煮經典韓食，免費供應時段是15:00-16:00、17:00-18:00及20:00-21:00，民眾排隊即可免費試吃，但名額有限，依現場食材狀況而定。

▲下酒祭美食市集合計超過50個品牌參與。（圖／資料照／取自高流FB粉絲團）

下酒祭美食市集部分，高雄流行音樂中心表示，有人氣台式酒吧純愛小吃部、宜蘭的路邊烤肉wildbbq、雲林的瓜吃泡菜、嘉義的嘉憶香炭烤玉米、台南的花生人Peanut bread，以及來自釜山道地的熟成烤五花肉料韓男、春日糖餅等，合計超過50個品牌參與。

▲今年屏東聖誕節將從11月23日起登場。（圖／翻攝自屏東聖誕節官網）

另外，一年一度的「屏東聖誕節」又要來了！今年屏東聖誕節以「歐風童話」為主題設計，地點從屏東火車站一路延伸至屏東公園，並打造18組繽紛燈飾。其中主燈以「聖誕童話屋」為造型，佈滿糖霜的兩層樓薑餅屋被聖誕樹環繞，造型可愛又吸睛，在活動期間每天晚上6點開始，每30分鐘就會有一場燈光秀。