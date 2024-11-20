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COLD STONE聯名第2彈「酷洛米蛋糕」來了！3D造型超可愛

▲▼COLD STONE攜手人氣巨星Kuromi推出聯名第二彈「就愛Kuromi蛋糕」。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE找來酷洛米推出聯名第2彈。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼萬聖節限定蛋糕捲開賣3天完售後，美國冰淇淋品牌「COLD STONE」再度找來三麗鷗人氣巨星「Kuromi（酷洛米）」合作推出全新聯名「就愛Kuromi蛋糕」，3D的立體酷洛米十分可愛，搭配藍莓、蜂蜜冰淇淋內餡，11月22日起正式開賣，買還送限量專屬貼紙，秀紫色或黑色物品則可享限時88折優惠。

▲▼COLD STONE攜手人氣巨星Kuromi推出聯名第二彈「就愛Kuromi蛋糕」。（圖／記者蕭筠攝）

▲酷洛米變身成立體蛋糕超可愛。

▲▼COLD STONE攜手人氣巨星Kuromi推出聯名第二彈「就愛Kuromi蛋糕」。（圖／記者蕭筠攝）

▲蛋糕內餡是藍莓、蜂蜜冰淇淋。

「COLD STONE x Kuromi」聯名第2彈推出冰淇淋蛋糕「就愛Kuromi」，叛逆酷洛米直接變身成3D立體蛋糕，神還原的可愛造型吸睛度十足，內餡則選用藍莓冰淇淋搭配蜂蜜冰淇淋結合蔓越莓碎粒，打造清新酸甜滋味，且買還送Kuromi限定外提盒、限量專屬貼紙1張，售價1680元，11月22日起於全門市開賣。

▲▼COLD STONE攜手人氣巨星Kuromi推出聯名第二彈「就愛Kuromi蛋糕」。（圖／記者蕭筠攝）

▲買還送限量貼紙。

為歡慶新品上市，至12月29日前可享全品項冰淇淋蛋糕9折優惠、OPENPOINT會員享88折優惠，結帳出示含有紫色或黑色元素的衣服、包包、吊飾也同享會員88折優惠。

▲▼辻利茶舗推出3款全新飲品、瀑布抹茶提拉米蘇蛋糕。（圖／辻利茶舗提供）

▲辻利茶舗推出提拉米蘇系列新品。（圖／辻利茶舗提供，下同）

另，辻利茶舗也宣布推出提拉米蘇系列甜點飲品，其中，「雪霜抹茶提拉米蘇」底層選用充分浸泡在丸倉抹茶液中的手指餅乾，散發濃郁抹茶香，搭配香甜黑糖馬茲卡彭內餡，再淋上濃厚奶霜，口感甜而不膩，此款甜點以套餐販售，還能喝到1杯精選茶飲，可從御抹茶、輕抹茶、小倉煎茶、炒立焙茶、松印玄米茶中任選，售價420元，11月21日起限於信義遠百店內用。

▲▼辻利茶舗推出3款全新飲品、瀑布抹茶提拉米蘇蛋糕。（圖／辻利茶舗提供）

▲同步推出3款新飲品。

加碼喝3款新飲品，「提拉米蘇抹茶拿鐵」、「提拉米蘇焙茶拿鐵」分別使用現刷丸倉抹茶與宇治焙茶結合香醇牛乳，再鋪上絲滑馬茲卡彭奶蓋，最後撒上無糖可可粉與巧酥脆片點綴，打造豐富層次，「提拉米蘇焦糖拿鐵」則是以焦糖拿鐵為基底，搭配提拉米蘇奶蓋，口感濃郁滑順，售價皆為160元，11月21日起開賣，提醒焙茶拿鐵、焦糖拿鐵只在遠百信義店販售，抹茶拿鐵在遠百信義店、新竹巨城快閃店都有。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 COLD STONE 辻利茶舗 Kuromi 酷洛米

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