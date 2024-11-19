瑞士冬季新玩法！全球最陡峭纜車12月啟用　觀景台看最美百年拱橋

▲瑞士的冬天真是玩雪、體驗冰雪活動的最好時候。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

冬季到來，正是最適合到瑞士滑雪、體驗各式各樣玩雪活動的最好時候。瑞士國家旅遊局今（19日）公布2024-2025冬天最推薦玩法與新亮點，包括全新雪朗峰纜車將於12月中旬開放，或可以從度假勝地達沃斯搭乘鱷魚頭復古蒸汽火車前往菲利蘇爾（Filisur），從鄰近觀景台捕捉冰河列車行駛過蘭德瓦薩大橋的絕美風景。

瑞士國家旅遊局指出，目前海外旅客到瑞士旅遊已逐步恢復至疫情前水準的60%至80%，而今年1至8月來自大中華區的遊客在瑞士停留已達76萬8051間夜次，與上年同比增長50.6%，穩居亞太地區首位，回到瑞士海外客源市場第六位。

▲越來越多台灣旅客到瑞士體驗滑雪。（示意圖／記者蔡玟君攝）

冬季逐漸成為瑞士在台灣推廣的主題，亦觀察到越來越多台灣人投身於冰雪運動，例如今年雪季，大中華區遊客赴瑞士夜次已恢復至疫情前的76%，未來瑞士推廣旅遊的中長期目標，將希望延長旅客停留時間，並朝向永續旅遊方式發展。

▲雪朗峰全球最陡峭纜車即將啟用。（圖／飛達旅遊提供）

■瑞士推薦新玩法1：最新雪朗峰纜車12月中旬啟用

全新的雪朗峰纜車第一段將於12月中旬開放，這座纜車有「世界最陡峭纜車」之稱，纜索傾斜度達160度，預計2025年3月整條路線竣工，屆時從山腳下至雪朗峰將從原本32分鐘縮短至22分鐘即可抵達。

▲鐵道公司推出最新玩法，就是搭火車到觀景台欣賞最美橋樑和冰河列車行駛而過的畫面。（圖／RhB提供）

■瑞士推薦新玩法2：搭鱷魚蒸氣火車到觀景台看最美百年拱橋、冰河列車

伯連納列車所屬鐵道公司「勞蒂亞公司（RhB）」將於2025年推出冰河列車、伯連納列車延伸新玩法，旅客可以搭乘伯連納列車前往度假勝地「達沃斯（Davos）」，並轉搭鱷魚頭復古蒸汽火車前往菲利蘇爾（Filisur），接著可用徒步，或搭乘嘟嘟火車前往觀景台，欣賞百年最美橋樑「蘭德瓦薩大橋」，以及冰河列車行駛而過的風景。

▲也可以前往大橋下方欣賞壯觀橋樑建築。（圖／RhB提供）

觀景台分為南、北面兩處，旅客可以自由前往捕捉不同角度樣貌，甚至可以搭乘嘟嘟火車到大橋下方廣場，看壯觀圓弧型拱橋畫面，廣場也提供預約付費制BBQ體驗，讓旅客除了搭乘火車，也能從多方面視角欣賞瑞士建築、山景、鐵道絕美風光。

▲有瑞士旅行通行證，可以盡情享受鐵道之旅。（圖／RhB提供）

■到瑞士玩必備票券「瑞士旅行通行證」

作為鐵道王國，到瑞士玩最推薦交通方式就是搭乘各式各樣的火車，歐洲火車自助旅行專家「飛達旅遊」就推薦可使用「瑞士旅行通行證」，憑該證就能搭乘所有瑞士國鐵SBB路線、郵政巴士等，甚至可以免費參觀500個博物館；憑通行證亦可搭乘冰河列車、伯連納列車等景觀列車，只需另外付訂位費即可，同時前往少女峰、策馬特也都享有75折優惠。

因應親子旅客眾多，成人旅客只要購買瑞士旅行通行證，隨行的6歲以下兒童即可免費搭乘，6至16歲也可開立家庭卡，與成人同行同樣享家庭卡免費服務；部分列車內更設有家庭車廂，車廂宛如小型遊樂室，設有溜滑梯、兒童遊樂設施，讓小朋友在移動期間也不無聊。

▲瑞士航空在亞洲有多個航點，讓台灣旅客透過一次轉機即可前往目的地。（圖／瑞士航空提供）

■赴瑞士旅遊首選「瑞士航空」

瑞士航空是赴瑞旅遊首選，雖然目前台北尚未有直飛蘇黎世航線，但旅客可透過香港、曼谷、上海、新加坡、北京等多個亞洲航點轉乘，只要轉機一次即可抵達目的地，部分航線更配有中文空服人員，讓旅客不用擔心語言問題；透過若搭乘長榮航空經上海轉乘瑞航，還可享有行李直掛。

多樣化的艙等選擇也讓旅客能有不同搭乘體驗，如「香港－蘇黎世」航線為例，就提供頭等艙、商務艙、豪經艙與經濟艙4艙等選擇，瑞航也透露，目前全球有提供頭等艙服務的航空公司並不多，而瑞航目前頭等艙共提供4個位子，但未來機艙更新後，將改為提供3個席次，想要體驗頭等艙服務可要把握機會。