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陳耀訓蛋黃酥罕見「開賣15分鐘還有剩」　一顆112元搶不下手

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／Sandra Lee提供）

▲陳耀訓蛋黃酥今日開賣。（圖／Sandra Lee提供）

記者黃士原／台北報導

陳耀訓春節檔期蛋黃酥今日中午12點30分開放預購，不過這次不像中秋檔期開賣1分鐘內就秒殺售完，12點45分仍可訂購部分時段，與過往秒殺盛況不同。

陳耀訓·麵包埠為了讓每個人公平的來搶購蛋黃酥，2021年起比照天王、天后專賣演唱會門票，利用「拓元售票系統」販售。不過春節檔期12點30分開搶，與過往1分鐘內賣光的盛況不同，記者實測，12點45分仍可訂購部分時段，可能是每顆漲到112元讓大家買不下去。

網友也感受到變好搶，紛紛表示，「這次竟然買到了」、「我搶到了」、「這次好像很好買？」、「好像不太難搶」、「搶購了3年，終於讓我買到了」。

另外，之前有人反映陳耀訓的蛋黃比往年都來的乾柴，陳耀訓則是透過粉專說明，過去他們使用的鹹蛋黃，醃製熟度是以80至90%區間為使用標準，不過今年彙整過往客人反應鹹蛋黃的中心白點「是否沒烤熟」、「沒醃透」或口感上的問題，因此決定將鴨蛋醃製熟度提高到90至100%，而這樣的熟度就不會出現蛋黃白心，同時風味也會再提升，蛋黃的熟成和口感符合了消費者需求，但因為蛋黃的特性，形狀和含水量也會改變。

除了漲價、蛋黃酥口感問題外，這次陳耀訓春節蛋黃酥變得好搶，也可能跟全國陸續清查黃牛行動有關，像是新北市刑警大隊官網設立「檢舉黃牛專區」，台北市也逮捕了60人，還有1人收押。

▲法朋11月20日中午12點開放明年春節蛋黃酥預購。（圖／法朋提供）

另外，法朋的蛋黃酥春節檔期預購明天中午12點登場，數量有限，售完為止，取貨時間為12月27日至明年1月27日。由於原物料成本上漲，法朋這次春節禮盒部分售價調漲60元至100元不等，像是經典蛋黃酥禮盒（9入裝）由920元漲到980元，欣葉聯名雙饗禮盒也從960元漲到1080元。

關鍵字： 美食雲 陳耀訓 蛋黃酥

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