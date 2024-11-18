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住阿里山海拔最高星級酒店！賞雲海、看聖誕雪花秀　享早餐吃到飽

▲▼嘉義阿里山英迪格酒店。（圖／業者提供）

▲嘉義阿里山英迪格酒店可享受在無邊際泳池欣賞環山風光。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

節慶氛圍濃厚的12月即將到來，有全台最高海拔星級酒店之稱的「阿里山英迪格酒店」，結合聖誕點燈慶典、迷你版森林聖誕小火車等多種特色體驗，打造溫馨浪漫的聖誕假期，旅客入住還有機會欣賞雲海景觀，業者更推出一泊二食專案，12月23日至31日期間入住套房以上房型，就送手工精品蠟燭，同時享晚餐與隔日早餐吃到飽。

▲▼嘉義阿里山英迪格酒店。（圖／業者提供）

▲阿里山雲海美景。

阿里山進入深秋季節後氣候相對宜人，不僅是欣賞阿里山自然美景的季節，同時也是觀賞阿里山五奇之中難度最高的「雲海」最佳時刻。每年12月到隔年3月，在清晨與日落時刻，是最有機會能欣賞絕美的雲海景致，旅客不妨上山過聖誕假期，還有機會捕捉夢幻美景。

▲▼阿里山英迪格酒店。（圖／業者提供）

▲業者在酒店內打造迷你版聖誕森林小火車，還有雪花音樂秀。

阿里山英迪格酒店結合阿里山森林意象，在12月推出「奇幻佳節之旅」，包括推出期間限定行駛的迷你版聖誕森林小火車，甚至還有雪花音樂秀、泡泡時光等多種互動體驗，打造一個歡樂滿點、回憶滿載的聖誕假期。同時，12月23日起至12月31日入住開放式套房以上房型的賓客，每房再加贈英國頂級Urban Apothecary手工精品香氛蠟燭，一泊二食無憂住含早晚餐最低1萬3400元起。

▲▼嘉義天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供）

▲嘉義天成文旅－繪日之丘房內還有溜滑梯。（圖／業者提供，下同）

而搶攻農曆春節9天連假出遊商機，嘉義「天成文旅-繪日之丘」即日起至2025年2月1日止，推出回嘉過好年春節住房專案，搶先開放預訂2025年農曆新年住宿，一泊二食每房每晚3200元起，且於2024年12月29日前預訂，除經濟客房外，其餘房型可再享早鳥85折優惠。

▲▼嘉義天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供）

▲旅客可以免費玩碰碰車。

坐落於阿里山腳下的天成文旅-繪日之丘提供豐富設施，讓旅客在假期中享受舒適的住宿體驗，此次推出回嘉過好年春節住房專案，自2025年1月25日至2月1日期間入住，享一泊二食經濟客房3200元起、精緻客房6500元起、親子三人房7500元起、精緻家庭房8200元起。

▲▼嘉義天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供）

▲還能享受50種古早味小吃。

入住旅客不僅能享用每日精緻早餐，品嘗多達16道以上融合傳統風味與在地特色的美味自助式消夜，還可免費使用飯店豐富趣味設施，包括房客專屬茶聚活動、多達50種古早味零食、餅乾與糖果的星空童樂室、小朋友最愛的嘟比碰碰車及超跑俱樂部等設施。

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