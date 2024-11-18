沾美西餐廳Buffet 12／1起漲100元　吃一餐變1200元

▲老字號沾美西餐廳的Buffet再度漲價。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

原物料價格波動持續影響著餐飲業，有70多年歷史的「沾美西餐廳」日前公告漲價，12月1日起中午歐式自助餐由1100元調漲為1200元，漲幅9%。

有70多年歷史的沾美西餐廳日前公告，因物價波動，為反映成本，自12月1日起中午歐式自助餐由1100元調漲為1200元。沾美西餐廳從2021年起，每年都調漲餐價，從860元上漲到1200元，漲幅4成。

▲爐烤牛排是「沾美西餐廳」招牌必吃。（圖／記者黃士原攝）

以牛排聞名的老字號西餐廳沾美西餐廳，從民國57年時就在中午提供Buffet服務，許多客人一吃成主顧。餐檯主要分為冷盤前菜區、沙拉區、熱食區與甜點區四大區域，其中爐烤牛排算是人氣餐點，畢竟平常在沾美西餐廳吃上一客牛排至少都是上千元。而沙拉區除了提供各種蔬菜之外，台灣人很愛的生魚片也放在這區。

沾美西餐廳Buffet餐價雖然再度漲價，但不少粉絲都支持，有人說「請加油，好店」、「好吃永遠都不會嫌貴的，加油」、「才調整100元」、「還是便宜」，但也有人說「就算是長期的擁護者，也只能隨緣了」。

▲台北文華東方酒店文華Café「週末午間鮮．吃．吧」明年1月漲價。（圖／台北文華東方酒店提供）

另外，台北文華東方酒店文華Café「週末午間鮮．吃．吧」日前宣布，明年1月3日調漲餐費，由2580元至3280元，調漲至2680元至3380元。業者表示，主要是因應食材原物料的調漲，同時主餐與自助餐檯的餐點也持續提升品質，例如增加爐烤日本A5和牛沙朗新選擇。