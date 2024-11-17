ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

300元有找再享「自助吧吃到飽」　台中個人燒肉插旗新北土城

▲台中人氣「森森燒肉」旗下個人燒肉品牌「鉄鮮森」將首度北上開店。（圖／取自鉄鮮森大里店臉書）

▲台中個人燒肉品牌「鉄鮮森」將首度北上開店。（圖／取自鉄鮮森大里店臉書）

記者黃士原／台北報導

台中人氣「森森燒肉」旗下個人燒肉品牌「鉄鮮森」首度到北部展店，第1家門市地點位於新北市土城家樂福，預計明年1月初開幕。

鉄鮮森是台中森森燒肉推出的個人燒肉品牌，從小資套餐到日本A5和牛套餐都有，最便宜不到300元，而且還附贈自助吧，餐檯上的炸物、生菜、飲料、冰淇淋都可吃到飽。如果套餐吃不夠，可加點各式肉品海鮮，價格100元至400元區間。

▲台中人氣「森森燒肉」旗下個人燒肉品牌「鉄鮮森」將首度北上開店。（圖／取自鉄鮮森大里店臉書）

▲▼自助吧的炸物、生菜、飲料、冰淇淋都可吃到飽。（圖／取自鉄鮮森大里店臉書）

▲台中人氣「森森燒肉」旗下個人燒肉品牌「鉄鮮森」將首度北上開店。（圖／取自鉄鮮森大里店臉書）

鉄鮮森目前在台中已有3家分店，業者表示，看準台灣個人燒肉店越來越走向生活化，將成為日常三餐的選擇之一，決定走出中部，往其他區域發展，第1站選定新北市土城家樂福，預計明年1月初開幕，全年目標再展2至3家分店。

除了個人燒肉進軍新北，森森燒肉日前宣布高雄中正店12月4日試營運，11月21日開放訂位。用餐方式有套餐及單點，套餐1880元起，單點菜色90元起至999元，餐廳內還設有沙拉水果區、甜點櫃、熟食區、飲品區與冰淇淋區等，都能無限取用。

▲森森燒肉進軍高雄，12/4試營運。（圖／森森燒肉提供）

森森燒肉甜點櫃提供超過10種以上的精緻甜點，包含馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露、瑪德蓮、烤布蕾、鮮奶酪、果實果凍與布朗尼等，因此被網友戲稱「被甜點耽誤的燒肉店」。

▲碳佐麻里台南新興店12/7開幕。（圖／記者湯興漢攝）

另外，有燒肉南霸天稱號的「碳佐麻里」，日前公告有20年歷史的府前店（創始店）只營業到11月24日，不過業者表示，這並不是代表結束，而是轉戰台南新興園區，12月7日再度跟大家見面，11月20日開放線上與電話訂位。另外，天鍋麻辣鴛鴦鍋台南新興店也同步開幕。

關鍵字： 美食雲 森森燒肉 鉄鮮森 個人燒肉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

推薦閱讀

開箱首爾高CP值酒店　機場快線直達

開箱首爾高CP值酒店　機場快線直達

札幌漫遊！探訪北海道大學旁私宅咖啡

札幌漫遊！探訪北海道大學旁私宅咖啡

台中個人燒肉北上插旗新北土城

台中個人燒肉北上插旗新北土城

2024南部7間「寵物友善餐廳咖啡廳」

2024南部7間「寵物友善餐廳咖啡廳」

Krispy Kreme聖誕節限定甜甜圈來了

Krispy Kreme聖誕節限定甜甜圈來了

甕中甕「炭火煨湯」長達12小時以上！

甕中甕「炭火煨湯」長達12小時以上！

漢堡王超人氣「捲捲德腸堡」回歸

漢堡王超人氣「捲捲德腸堡」回歸

CREMIA「甘王草莓霜淇淋」回來了

CREMIA「甘王草莓霜淇淋」回來了

板橋佛系拉麵「加麵免費」只要145元

板橋佛系拉麵「加麵免費」只要145元

北市「鄰近夜市4旅宿」推薦！

北市「鄰近夜市4旅宿」推薦！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2大美式連鎖品牌推買一送一

台中70年楊清華潤餅低調歇業

免門票！全台「3必賞花海」周末就去

三井Outlet「皮克斯光之祭」實景照曝

北市「鄰近夜市4旅宿」推薦！

板橋佛系拉麵「加麵免費」只要145元

台南粽糯肉粽碗粿通通賣20元！

虹夕諾雅谷關冬日專案「6亮點開箱」

五桐號全新4飲品全門市開喝！

台中米其林懶人包！收藏27家必比登

熱門行程

最新新聞更多

開箱首爾高CP值酒店　機場快線直達

札幌漫遊！探訪北海道大學旁私宅咖啡

台中個人燒肉北上插旗新北土城

2024南部7間「寵物友善餐廳咖啡廳」

Krispy Kreme聖誕節限定甜甜圈來了

甕中甕「炭火煨湯」長達12小時以上！

漢堡王超人氣「捲捲德腸堡」回歸

CREMIA「甘王草莓霜淇淋」回來了

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366