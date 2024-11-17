300元有找再享「自助吧吃到飽」　台中個人燒肉插旗新北土城

▲台中個人燒肉品牌「鉄鮮森」將首度北上開店。（圖／取自鉄鮮森大里店臉書）

記者黃士原／台北報導

台中人氣「森森燒肉」旗下個人燒肉品牌「鉄鮮森」首度到北部展店，第1家門市地點位於新北市土城家樂福，預計明年1月初開幕。

鉄鮮森是台中森森燒肉推出的個人燒肉品牌，從小資套餐到日本A5和牛套餐都有，最便宜不到300元，而且還附贈自助吧，餐檯上的炸物、生菜、飲料、冰淇淋都可吃到飽。如果套餐吃不夠，可加點各式肉品海鮮，價格100元至400元區間。

▲▼自助吧的炸物、生菜、飲料、冰淇淋都可吃到飽。（圖／取自鉄鮮森大里店臉書）

鉄鮮森目前在台中已有3家分店，業者表示，看準台灣個人燒肉店越來越走向生活化，將成為日常三餐的選擇之一，決定走出中部，往其他區域發展，第1站選定新北市土城家樂福，預計明年1月初開幕，全年目標再展2至3家分店。

除了個人燒肉進軍新北，森森燒肉日前宣布高雄中正店12月4日試營運，11月21日開放訂位。用餐方式有套餐及單點，套餐1880元起，單點菜色90元起至999元，餐廳內還設有沙拉水果區、甜點櫃、熟食區、飲品區與冰淇淋區等，都能無限取用。

▲森森燒肉進軍高雄，12/4試營運。（圖／森森燒肉提供）

森森燒肉甜點櫃提供超過10種以上的精緻甜點，包含馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露、瑪德蓮、烤布蕾、鮮奶酪、果實果凍與布朗尼等，因此被網友戲稱「被甜點耽誤的燒肉店」。

▲碳佐麻里台南新興店12/7開幕。（圖／記者湯興漢攝）

另外，有燒肉南霸天稱號的「碳佐麻里」，日前公告有20年歷史的府前店（創始店）只營業到11月24日，不過業者表示，這並不是代表結束，而是轉戰台南新興園區，12月7日再度跟大家見面，11月20日開放線上與電話訂位。另外，天鍋麻辣鴛鴦鍋台南新興店也同步開幕。