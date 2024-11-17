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北市「鄰近夜市4旅宿」推薦！隱藏版101房、首個傳統市場改建旅館

▲北市4間「鄰近夜市特色旅宿」。（圖／各業者提供）

▲坐落於寧夏夜市旁的西悠巢旅台北館，是台灣首個成功由傳統市場改造成的旅宿。（圖／西悠巢旅台北館提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台灣的夜市享譽國內外，每當夜幕降臨，各大夜市開始湧入覓食、尋寶的人潮。以下推薦4間鄰近夜市的特色旅宿，在吃喝玩樂後不用急忙趕回家，在旅宿內可以放鬆休息，另再加碼在地業者不藏私分享的夜市必吃美食。

▲北市4間「鄰近夜市特色旅宿」。（圖／各業者提供）

▲文舺行旅是距離龍山寺最近的旅宿，每一間客房都能欣賞寺廟的屋簷景致。（圖／文舺行旅提供）

1.文舺行旅
 位於龍山寺旁的文舺行旅，是距離龍山寺最近的旅宿，每一間客房都能欣賞龍山寺的屋簷景致，高樓層的房間甚至可以俯瞰整個寺廟，讓每位旅客在房內盡收國定古蹟的景致。

▲北市4間「鄰近夜市特色旅宿」。（圖／各業者提供）

▲文舺行旅以龍山寺香火裊裊的意象，打造成充滿香煙環繞感的旋轉樓梯。（圖／文舺行旅提供）

旅宿前身是一棟超過60年的老屋，經過設計團隊翻新，館內將剝皮寮的原木元素和龍山寺香火裊裊的意象，打造成充滿香煙環繞感的旋轉樓梯，獲紅點及IF設計獎。業者推薦早餐必吃剝皮寮對面的周記肉粥，搭配紅燒肉，感受台灣傳統早餐的風味；中午則推薦兩喜號羹湯麵和魷魚焿等道地美食。到了夜晚，可以到華西街夜市大啖古早味的甜不辣，或是米其林推薦的小王煮瓜。

▲北市4間「鄰近夜市特色旅宿」。（圖／各業者提供）

▲▼宏都金殿大廳；3至9樓的金殿套房每一間都能無死角看到台北101。（圖／宏都金殿大飯店提供）

▲北市4間「鄰近夜市特色旅宿」。（圖／各業者提供）

2.宏都金殿大飯店
 坐落於大安區的宏都金殿大飯店，距離知名臨江夜市只需步行5分鐘，沿途會經過10幾間酒吧。館內3至9樓的金殿套房皆能無死角欣賞台北101，豪華客房擁有日式泡湯池，除了通化街的經典小吃臭豆腐、大魷魚與鹽水雞之外，飯店還推薦旅客搭乘捷運文湖線前往貓空站，搭纜車暢遊蓊鬱山景，並品嚐高山茶與道地台菜。

▲北市4間「鄰近夜市特色旅宿」。（圖／各業者提供）

▲西悠巢旅台北館擁有87間客房，其中包括專為青年旅客、背包客設計的上下舖房型。（圖／西悠巢旅台北館提供）

3.西悠巢旅台北館
 西悠巢旅台北館位於寧夏夜市旁，是台灣首個成功由傳統市場改造而成的旅宿。業者將當地文化融入設計中，一共設置87間客房，包括專為青年旅客、背包客設計的上下舖房型，也有標準的雙人客房融合懷舊與現代設計。晚餐時段，旅客可將夜市小吃帶回旅宿內用，享受夜市的美味與飯店復古氛圍。

▲北市4間「鄰近夜市特色旅宿」。（圖／各業者提供）

▲旅樂序精品旅館五館經典雙人房。（圖／旅樂序精品旅館提供）

4.旅樂序精品旅館五館
 位在台北車站與西門町商圈間的旅樂序精品旅館五館，外觀設計以黑色為主調，頂端的紅色「R」燈牌讓人聯想到動漫中的火箭隊總部，旅宿更推出探索台北歷史與美食的導覽地圖，讓旅人按圖索驥。業者也分享，西門町可以逛特色店家，更能品嚐阿宗麵線、大腸包小腸等經典美食。

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