新北第2家！連鎖豬排店「吉豚屋」插旗永和　明年1月開幕

▲連鎖豬排店「吉豚屋」插旗永和，明年1月開幕。（圖／吉豚屋提供）

記者黃士原／台北報導

日本連鎖豬排店「吉豚屋」繼士林店後，近期準備插旗新北市永和區，店面就在頂溪捷運站2號出口旁，預計明年1月開幕。

1998年創立的吉豚屋，目前在全球店數已超過550間，為日本與全球第一的連鎖豬排店，2015年首度登台，目前已有7家分店。繼9月開出士林店後，該品牌近期準備插旗新北市永和區，店面就在頂溪捷運站2號出口旁，這也是新北市的第2家分店，預計明年1月開幕。

▲吉豚屋「腰內豬排丼」。（圖／吉豚屋提供）

吉豚屋雙11優惠昨日結束，不過學生專屬好康則是持續到12月31日，周一至周五（不含連假）出示學生證或穿著校服，購買吉豚雞排丼，就送腰內豬排與黑天使奶茶各1份。

另外，去年7月登台的日本人氣漢堡排「挽肉と米」，終於要開出第2家分店，地點位於台北信義區的A19商場，預計明年1月開幕。

▲挽肉と米2號店插旗台北信義區。（圖／記者黃士原攝）

挽肉と米僅提供一種套餐，餐價650元，漢堡排肉使用「鹿兒島A5和牛」（份量3顆），每日早上在10度C的挽肉（絞肉）室裡新鮮現絞，客人就座後再由師傅快速現做現烤，避免溫度升高影響口感。師傅也會針對顧客的用餐速度來烤漢堡排，原則上是客人快吃完一個後，才會再放上一個於檯前的保溫烤爐上，避免放太久而過熟。