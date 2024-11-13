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東台灣最難訂餐廳主廚監製！2道客座菜全台金色三麥都吃得到

▲東台灣最難訂餐廳主廚監製！2道客座菜色搬上全台金色三麥餐桌。（圖／記者黃士原攝）

▲Sinasera 24主廚楊柏偉以花東特色食材發想，在金色三麥推出2款客座菜。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

金色三麥聯手「東台灣最難訂餐廳」Sinasera 24主廚楊柏偉，以花東特色食材發想，即日起至12月30日於全台門市推出2款客座菜。此外，金色三麥還串聯花東30多家優質好店，完成指定消費就能獲得活動戳章，集滿3枚以上就能兌換獎品，最大獎是1萬元禮物卡（18枚）。

今年4月起，地震、颱風接連重創花東，交通中斷讓農作和漁獲輸出受阻，觀光信心指數遲遲不見回升。在花東重整與復甦的路上，金色三麥邀請東部最具代表性的餐廳Sinasera 24主廚楊柏偉，加入為期1年的「花東開動吧！跟著名廚吃花東」企劃，以當地特色食材發想，研發出2款客座菜，分別是「南法刺蔥香草雞」、「燉樹豆勇士豬」，即日起至12月30日於全台門市供應。

▲東台灣最難訂餐廳主廚監製！2道客座菜色搬上全台金色三麥餐桌。（圖／記者黃士原攝）

▲燉樹豆勇士豬將常見的排骨換成梅花豬（左下）。（圖／記者黃士原攝）

這兩道客座菜是楊柏偉向部落飲食取材，並且結合南法料理的燉菜手法，加入大量紅蘿蔔、洋蔥、西洋芹等新鮮蔬菜，以及迷迭香、百里香、月桂葉等豐富辛香料，南法刺蔥香草雞還添加金色三麥「麥汁」，讓醬汁口感更加濃郁醇厚，燉樹豆勇士豬將常見的排骨換成梅花豬，還加入小米辣椒增加風味。

▲東台灣最難訂餐廳主廚監製！2道客座菜色搬上全台金色三麥餐桌。（圖／記者黃士原攝）

▲剝皮辣椒鮮貝燉飯。（圖／記者黃士原攝）

除了客座菜，金色三麥也配合花東主題，推出「洛神烤藜麥沙拉」、「鬼頭刀菲力塔塔」、「剝皮辣椒鮮貝燉飯」3道全新料理。

此外，金色三麥還發起在地串連，將楊柏偉主廚的31間私房口袋名單編輯成《花東秘境指南》，消費者到金色三麥門市，點用任一道「花東開動吧！跟著名廚吃花東」主題料理即可獲得。

2025年8月31日前，憑指南不但享有花東享專屬優惠，並可獲得活動戳章，2025年11月30日前，集滿3枚可兌換花東城市杯，5枚可換花東城市杯+精釀啤酒1組，10枚可換金色三麥經典大拼盤1份，18枚可換1萬元禮物卡（全台限量10名）。

▲新北最高鐵板燒新菜單中的「濤濤」，使用青殼活龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

另外，新北最高鐵板燒餐廳「旨醞」推出新菜單，除了日本A5和牛、活龍蝦之外，還用到時令廣島牡蠣、季節鮮魚及日本海膽等食材，合計14道料理，午晚餐都是2280元，跟開幕時相比，不但菜色增加，價格還降了400元至1000元。

▲干貝漢堡。（圖／記者黃士原攝）

「旨醞」本季新菜單主角依然是A5和牛及龍蝦，但以「食趣」為發想，第1道「開胃甜筒」以甜筒為基底，依序鋪上法式松露奶油嫩蛋及花蟹跟魚卵；「干貝漢堡」則是將生食級L尺寸的北海道干貝對切乾煎，夾入馬糞海膽、魚子醬，外層再以烘烤過後的海苔包覆。

▲微醺肋眼捲。（圖／記者黃士原攝）

每年11月至隔年2月恰好是廣島牡蠣產季，第5道的「廣島牡蠣揚」將新鮮牡蠣裹上櫛瓜、麵包粉酥炸。而第10道的「微醺肋眼捲」，將巨峰葡萄浸泡於紅白酒12小時，外層再包覆肋眼一起享用，不僅帶出肋眼淡淡奶香味，也賦予肉品更豐富的層次感。

關鍵字： 美食雲 金色三麥 東台灣最難訂餐廳 Sinasera 24

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