攜手廚佛瑞德Fred！点爭鮮推5款新商品「雞豬牛鴨入菜」

▲攜手廚佛瑞德Fred！点爭鮮推5款新商品。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

爭鮮集團旗下「MAGiC TOUCH」攜手知名YouTuber「廚佛瑞德Fred」，將雞、豬、牛及鴨肉，打造具有美式、台式及法式等風味的5款聯名商品。另外，Fred也將在自己的YouTube頻道分享研發秘辛，民眾到MAGiC TOUCH消費滿額並出示節目截圖，可免費獲得「燒炙和牛佐松露醋」。

▲燒炙和牛佐松露醋。（圖／爭鮮提供）

擅長肉類料理的Fred，這次與「MAGiC TOUCH」聯名，用雞、豬、牛、鴨等肉品進行研發，並以美式、台式、法式、川菜等多元風味為發想，打造出「燒炙和牛佐松露醋」、「芥末胡麻豬刈包」、「BBQ戰斧豬排」、「卡拉椒麻雞肉串」、「蔥鴨蔥鴨壽司」5道餐點。

▲芥末胡麻豬刈包。（圖／爭鮮提供）

燒炙和牛佐松露醋使用松露風味的巴薩米克醋帶出和牛的油香和高級口感，以油漬番茄乾的酸甜滋味提味，讓吃壽司不再只有海鮮搭配；卡拉椒麻雞肉串是在雞肉塗上椒麻醬及蜂蜜，再撒上洋芋脆片增添口感。

▲蔥鴨蔥鴨壽司。（圖／爭鮮提供）

芥末胡麻豬刈包將傳統刈包做了轉換，融入法式醬汁做搭配，炸過的刈包皮十分酥脆，包裹沾滿特製法式芥末胡麻醬的五花肉，最後撒上花生粉；BBQ戰斧豬排靈感取自Fred過去生活經驗，加入美國元素，將豬排刷上BBQ醬後烤至恰到好處；蔥鴨蔥鴨壽司則是把餛飩皮包裹蔥餡後油炸，加上客家桔醬與煙燻鴨，滿滿的台灣元素。

▲壽司郎即日起至11月24日推出「珍品盛宴」。（圖／壽司郎提供）

另外，台灣壽司郎即日起至11月24日推出「珍品盛宴」，除了限時開賣多款海膽餐點，包括「海膽海苔包」、「特製酪梨海膽海苔包」、「海膽鮭魚卵中腹」，以及再度回歸的「濃厚海膽拌麵」，還有「大切寒鰤腹」、「稻燒長鰭鮪」、「炙燒赤鯥」、「水章魚頭」等新品。

▲壽司郎×《毛毛比熊犬》針織包。（圖／壽司郎提供）

壽司郎萌抱壽司×《毛毛比熊犬》第二波聯名商品「針織包」已登場，內用消費滿500元即可加價180元換購1個、滿1000元則可加價360元換購2個。11月15日第三波加價購商品是「冰敷袋」，內用消費滿500元可加價220元預購1個、滿1000元則可加價440元換購2個。