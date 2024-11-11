樟宜機場變身「Hello Kitty樂園」！8米凱蒂貓免費拍　還有飄雪秀

▲樟宜機場即日起至2025年2月16日變身Hello Kitty園遊會。（圖／新加坡樟宜機場提供）



記者彭懷玉／綜合報導

凱蒂貓粉絲注意！新加坡樟宜機場年底再度獻上「樟宜園遊會」，即日起至2025年2月16日登場。其中，第三航廈出境大廳有一座8公尺高的凱蒂貓立體雕像，她的好友美樂蒂、庫洛米、大耳狗和布丁狗等都現身，明年1月1日前每晚加碼浪漫飄雪秀。

▲「Hello Kitty 50周年慶典區」8公尺高的Hello Kitty 位於T3出境大廳，周圍有美樂蒂、庫洛米、大耳狗和布丁狗助陣。（圖／新加坡樟宜機場提供）



為慶祝Hello Kitty50周年，新加坡樟宜機場「樟宜園遊會」打造專屬Hello Kitty與好友的奇幻樂園，其中，第三航廈「Hello Kitty 50周年慶典區」最吸睛，8公尺高的Hello Kitty 位於出境大廳，周圍有美樂蒂、庫洛米、大耳狗和布丁狗助陣，還能免費體驗長達7公尺的彩虹溜滑梯，即日起至明年1月1日前每晚加碼飄雪秀。

▲嘉年華遊戲。（圖／新加坡樟宜機場提供）



另外，第三航廈入境大廳變身「凱蒂貓和她的朋友們的嘉年華」，共設有9個主題區域，每區各有一位三麗鷗角色，包括凱蒂貓、大耳狗、庫洛米、布丁狗等，凡參加各種嘉年華遊戲，有機會獲得絨毛玩具、包包等三麗鷗限量周邊。

▲走到第一航廈入境區，會發現庫洛米綠植矗立耶誕造景中，十分可愛。（圖／新加坡樟宜機場提供）



第一至第四航廈中，15個公共和轉機區域均設置超萌打卡點，從拉人力車的凱蒂貓到旋轉中的布丁狗都有，讓粉絲一一踩點拍照。而走到第一航廈入境區，會發現庫洛米洛米綠植矗立耶誕造景中，十分可愛。



想購買伴手禮回國的民眾，三麗鷗快閃店分布在第二、第三航廈和第四航廈的出境大廳，讓粉絲能一次搜集周邊商品。

▲▼三麗鷗快閃店分布在第二、第三航廈和第四航廈的出境大廳；「樟宜園遊會」首次推出充氣水上樂園「Cosmic HydroPark」。（圖／新加坡樟宜機場提供）



同時，「樟宜園遊會」首次推出充氣水上樂園「Cosmic HydroPark」，就在T3航廈嘉年華區域的旁邊，水上樂園包括鞦韆、蹦床、平衡木和巨型滑梯等刺激設施，還可以加入水槍大戰，或乘坐浮動搖擺船、挑戰攀登高塔。門票平日為新幣19元（約新台幣442元），周末為新幣24元（約新台幣558元），親子套票和兒童另有優惠。