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客美多咖啡重回北車商圈　誠品站前店預計12月開幕

▲客美多咖啡全台最大店點 敦南信義加盟店7/31試營運。（圖／客美多咖啡提供）

▲客美多咖啡重回北車商圈。（示意圖／客美多咖啡提供）

記者黃士原／台北報導

來自日本名古屋的「客美多咖啡」重回台北車站商圈，誠品站前店預計12月開幕，附近的上班族又可以點飲料免費吃早餐。

原本位於HOYII北車站1樓的客美多咖啡站前店，今年3月因為租約到期歇業，不過近期將回歸，進駐誠品生活站前店，預計12月開幕。誠品生活站前店之前是HOYII北車站地下室位置，等於是客美多咖啡原地點復活，只是從1樓換到地下室。

▲玉米濃湯算飲料，11點前點用，客美多一樣會送早餐。（圖／取自客美多咖啡臉書）

客美多咖啡KOMEDA'S Coffee在日本已有900多家分店，2018年來台後已陸續在北中南拓點，其中最受消費者喜愛的就是名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」，每天上午11點前點飲料即送烤厚片吐司，搭配紅豆泥、雞蛋、雞蛋沙拉3選1。

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」之前曾分享了一則由「おいでよ名古屋@おいなご」在X（推特）發布的貼文，裡面提到，很多人不知道在客美多咖啡，玉米濃湯也被算是飲料，所以同時點了咖啡與玉米濃湯，將會得到2份早餐，而台灣客美多也證實玉米濃湯屬於飲料。

▲「四代目菊川」11月陸續進駐微風信義、天母SOGO。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本人氣鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」去年10月在高雄開出第3家店後，相隔1年再度展店，11月陸續進駐微風信義、天母SOGO，分別於11月1日、11月15日開幕。

慶祝開幕，微風信義店（11/30前）、天母SOGO店（11/15-12/8）都推出三重優惠。第一重：雙人套餐優惠價1800元，可同時享用招牌「菊川鰻三吃」與新品「魚卵鰻魚丼」；第二重為消費滿千送百元折價券；第三重則是會員限定，消費任一套餐，免費招待鰻骨仙貝。

關鍵字： 美食雲 客美多 名古屋咖啡

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