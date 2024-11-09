身分證有4個「1」吃鍋現折1111元　雙11吃到飽餐廳優惠整理包

▲小福利火鍋會所。（圖／記者蕭筠攝）

記者黃士原／台北報導

後天就是一年一度的雙11購物節，除了各家電商紛紛祭出眾多優惠，餐飲業也搶搭這波商機，像是身分證有4個「1」吃麻辣鍋現折1111元，君品酒店推出一日限定的1111元牛排吃到飽，以下整理多家吃到飽餐廳的超值好康。

▲小福利自助餐檯無限取用。（圖／饗賓餐旅集團提供）

小福利麻辣鍋

天冷最適合吃鍋暖暖胃，再加上雙11購物節將至，饗賓集團旗下「小福利麻辣鍋」推出鍋物節活動，11月11日起至11月15日，身分證有4個「1」，單筆消費可折抵1111元。

小福利麻辣鍋主打火鍋吃到飽，也被網友稱為「火鍋版饗食天堂」，經典麻辣湯底糅合26種中藥材，無限供應的肉片包含熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等8款，另有特選白蝦、鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鯉魚片。而自助餐檯上還有多種熟食吃到飽，包含各種炸物、日式職人握壽司。

▲漢來美食APP雙11當天祭出限時限量的「品牌饕客券」，其中包括漢來海港下午茶買一送一。（圖／記者黃士原攝）

漢來美食

「來美食APP」11月11日上午10點，祭出限時限量的「品牌饕客券」，包括有漢來美食旗下超夯的「漢來海港」下午茶買一送一、人氣品牌「漢來上海湯包」雙人套餐1111元，以及「溜溜酸菜魚專賣店」魚/豬/牛11元加價購。

此外，11月30日前首次下載「來美食APP」並完成註冊，即可現領總價值1111元美食金，內含222元抵用券1張、111元抵用券8張、漢來上海湯包1元甜點加購券。

▲台北遠東香格里拉「遠東Café」 。（圖／台北遠東香格里拉提供）

台北遠東香格里拉「遠東Café」

延續旅展熱潮，台北遠東香格里拉11月11日加碼推出「雙11限時限量超閃優惠」，包含遠東Café周三至周五自助下午茶2客券原價2376元，享47折只要1111元、周一至周四晚餐2客券原價3696元，特價2222元，折扣約6折。

▲君品酒店雙11推牛排吃到飽，示意圖。（圖／君品酒店提供）

君品酒店「茶苑」

君品酒店「茶苑」在雙11當日推出牛排吃到飽，每人1111元+10%，2人同行優惠價1999元+10%，即可無限享用10盎司肋眼牛排、手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、主廚精選甜點、咖啡或茶。

君品酒店表示，當天共分2個餐期，午餐為12:00至14:30，最後點餐時間為14:00。晚餐則為18:00至21:00，最後點餐時間為20:30，在時段內點用牛排吃到飽的方案，套餐內容可無限續點。

▲台北新板希爾頓酒店悅市集全日餐廳。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

台北新板希爾頓酒店「悅市集全日餐廳」

台北新板希爾頓館內的悅市集全日餐廳，雙11推出身分證優惠，有1個「1」享9折，2個「1」打85折，3個「1」8折，4個「1」直接75折。另外，11月30日前11歲以下孩童用餐免費。

▲敘日全日餐廳目前是韓國美食主題餐檯，有數十道道地美食。（圖／敘日全日餐廳提供）。（圖／敘日全日餐廳提供）

六福萬怡「敘日全日餐廳」

「敘日全日餐廳自助百匯單人平日午/晚餐券」搶搭雙11話題，11月10日前線上旅展特價1111元，相當於68折優惠，可以無限享用日本生食級干貝、人氣現切爐烤肋眼牛排及紅酒燉牛頰等，還有數十道韓國熱門道地美食。