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TEA TOP聯名「耍廢貓的日常」！超Q聖誕貓咪杯、周邊一次看

▲▼「TEA TOP第一味X耍廢貓的日常」跨界聯名。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲「TEA TOP第一味X耍廢貓的日常」跨界聯名。（圖／TEA TOP第一味提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖手搖飲品牌「TEA TOP第一味」找來台灣插畫家「耍廢貓的日常」合作推出全新聯名企劃「邊耍廢，邊喝茶，才對味」，不僅有超可愛聯名飲料紙杯，上頭可以看到貓咪戴著聖誕貓喝飲料的萌樣，更加碼推出一系列周邊，有耍廢貓2025年曆、耍廢貓壓克力夾等，即日起正式開跑。

▲▼「TEA TOP第一味X耍廢貓的日常」跨界聯名。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲飲料紙杯、杯膜都換上超可愛貓咪圖案。

「TEA TOP第一味X耍廢貓的日常」跨界推出一系列限定聯名，包括集結各種貓咪戴上聖誕帽喝飲料、擺出各種萌表情及動作的「飲料紙杯」，還有「杯膜」也換上貓咪們一起過聖誕節的模樣，可愛到不行，即日起至11月30日於全門市登場。

▲▼「TEA TOP第一味X耍廢貓的日常」跨界聯名。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲超Q耍廢貓壓克力夾只送不賣。

加碼還有4款周邊小物等蒐集，有「耍廢貓聖誕主題明信片」，一共有3款貓咪選擇，即日起至11月30日只要購買指定新品即可獲得1張，送完為止；「耍廢貓壓克力夾」是貓咪喝飲料的造型，十分可愛，11月15日起凡於門市消費滿300元即可獲得、送完為止。

▲▼「TEA TOP第一味X耍廢貓的日常」跨界聯名。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲耍廢貓2025年曆開放於「你訂」線上訂購35元飲品5杯可獲得。

「聖誕紅耍廢貓收納包」則將於12月1日起凡在門市單筆消費滿899元或以150元加購即可獲得；「耍廢貓2025年曆」僅開放於「你訂」線上訂購35元飲品5杯可獲得，還能現折20元，送完為止。

▲▼「可不可熟成紅茶X品木宣言ORIGINS」聯名推出「蘋玉烏米」飲品。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲可不可熟成紅茶X品木宣言」聯名推出「蘋玉烏米」飲品。（圖／可不可熟成紅茶提供）

另，可不可熟成紅茶日前也跨界找來品木宣言合作推出聯名飲品「蘋玉烏米」，選用清新紅茶融合米香烏龍，搭配青森蘋果粉條，再放進新鮮檸檬片點綴，口感清爽好喝；聯名期間還推出專屬杯套，只要掃描杯套上的QRCODE，即可至品木宣言品牌專櫃領取「蘋果奇肌體驗組」1組，並享有品木宣言200元折價優惠，數量有限、送完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 TEA TOP第一味 可不可熟成紅茶

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