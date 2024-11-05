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一顆漲到112元！陳耀訓蛋黃酥春節檔11／19開放預購

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／徐力剛Eric Hsu提供）

▲陳耀訓蛋黃酥11月19日開放春節檔期預購。（圖／徐力剛Eric Hsu提供）

記者黃士原／台北報導

被稱為「史上最難搶」的陳耀訓蛋黃酥，今日公布春節檔期預購日，11月19日中午12：30開放線上預訂。另外，這次每盒數量變少為8顆，售價900元，等於每顆112.5元，較之前每顆98元貴了14.5元。

擁有高人氣的陳耀訓・麵包埠蛋黃酥，為了讓每個人公平的來搶購，2021年起比照天王、天后專賣演唱會門票銷售辦法，利用「拓元售票系統」販售，但每年開賣總是秒殺，比五月天演唱會門票還難搶，有著「史上最難搶的蛋黃酥」稱號。

▲陳耀訓蛋黃酥調整每盒8顆900元。（圖／翻攝自Facebook／陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY）

陳耀訓今日公布了春節檔期預購日，11月19日中午12：30開放線上預訂，提貨時間為12月1日至明年1月27日。此外，店家提到，過去有不少消費者反映10顆蛋黃酥有點多，同時考量民眾仍有送禮需求，決定將每盒調整為8顆，價格為900元，這也是原物料成本飛漲下須作的調整。

陳耀訓蛋黃酥原本每盒10顆980元，1顆98元，未來調整8顆900元，1顆變成112.5元，調漲14.5元。

陳耀訓也提醒，預購每人限購5盒，無宅配，需到店取貨，一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。「鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛」。

關鍵字： 美食情報 陳耀訓蛋黃酥 陳耀訓 蛋黃酥

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