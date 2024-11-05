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明年起到英國玩要有電子旅行憑證「包括台灣」　申請方法一次看

▲▼英國，倫敦，大笨鐘。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲明年到英國玩需持有電子旅行憑證ETA。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡玟君／綜合報導

明年計畫到英國玩注意了！英國政府宣布，從2025年1月8日起，所有計畫前往旅遊的旅客都必須有電子旅行憑證（ETA），申請通過後有效期限為2年，每次最長可停留時間為6個月。持台灣護照的旅客從11月27日開始開放透過官網APP申請，每人費用為10英鎊（約新台幣415元）。

英國政府表示，包括台灣在內非歐洲國家的旅客，從2025年1月8日起赴英旅遊都必須持有電子旅行憑證（ETA）才可入境，包括嬰兒與孩童，並從11月28日開放線上或APP申請。

▲▼未來到英國玩需持有電子旅行憑證。（圖／翻攝自Home Office臉書專頁）

▲英國政府發布實施電子旅行憑證公告。（圖／翻攝自Home Office臉書專頁

台灣旅客需持效期6個月以上護照，依指示上傳護照頁面並進行臉部掃描、上傳個人照及回答相關問題，不需提供旅行計劃細節，9歲以下孩童申請時也不需要臉部掃描，每人費用為10英鎊，亦可協助其他人申請；審核工作日為3天，視情況可能提早通過，也可能延長審核時間。

旅客需注意的是，根據英國政府規定，填寫電子旅行憑證（ETA）申請表格時必須一次填完，無法存擋，若是20分鐘內沒有完成，系統會刪除所有已填回答，旅客就必須重新操作。

申請通過後，英國電子ETA有效期限為2年，可在期間內多次入境英國，每次最長可停留時間為6個月。需注意的是，若在2年之中護照過期，就必須重新申請ETA。

關鍵字： 英國旅遊 歐洲旅遊 英國電子旅行憑證 ETA 英國入境 旅遊知識

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