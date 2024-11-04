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ITF旅展閉幕「3飯店狂賣破億元」！老爺集團居冠　寒舍、晶華緊追

▲11/4台北國際旅展最後一天。（圖／記者彭懷玉攝）

▲11/4台北國際旅展最後一天，購買住宿券可參加抽獎，已累積眾多票根。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

ITF台北國際旅展今（4日）閉幕，適逢上班日，人潮明顯較前兩天少，入場逾7萬8千人，四天下來總人次破36萬，較去年成長近6%。飯店部分，老爺酒店集團線上加實體旅展業績已破2億元，比去年成長約15%。而寒舍集團線上線下創下1億5,000萬元；晶華集團總業績也衝破1億3,000萬元，分別位居前三名。

▲ITF台北國際旅展最後一天。（圖／記者彭懷玉攝）

▲老爺酒店集團最先捎來賣況，線上線下總業績已突破2億元。（圖／記者彭懷玉攝）

老爺酒店集團最先捎來賣況，今日現場業績2,600萬，自線上旅展10月30日開賣以來，加上11月1日起一連四天的旅展現場，截至出稿時間，總業績已突破2億元，而線上旅展將持續銷售至11月5日23:59，預計最終業績將上看2.2億元，業者透露，以「3,400元聯合住宿券」、「2,080元聯合餐飲券」及「19,999元溫泉酒店聯賣住宿券」最暢銷。

老爺酒店集團指出，「3,400元聯合住宿券」熱銷18,000張，總金額達6,100萬。業者認為，「3,400元聯合住宿券」之所以吸引民眾瘋搶，是因該券能用於全台10家老爺，且效期長達一年半，今年更推出55歲以上持券入住，指定日期再享專屬優惠等多重誘因。

▲ITF台北國際旅展最後一天。（圖／記者彭懷玉攝）

▲寒舍集團整體總業績創下1億5,000萬、同樣持平去年同期。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，寒舍集團旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店，現場旅展今天單日營業額再度繳出1,000萬成績單，實體旅展四日業績累積達7,000萬、持平去年實體旅展業績，加上線上旅展、寒舍生活APP以及快閃櫃，整體總業績創下1億5,000萬、同樣持平去年同期。後續線上旅展將持續銷售至11月12日。

▲11/4台北國際旅展最後一天。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北國際旅展最後一天人潮不如假日多，但飯店集團仍有破億元佳績。（圖／記者彭懷玉攝）

而晶華集團通報，旗下台北晶華酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅以及Just Sleep捷絲旅皆推出一年一度限定的多款超值餐飲、住宿優惠商品，台北晶華酒店截至今（4日）下午5點，現場總銷售業績突破8,700萬元，加上10月25日官網提前開賣的線上旅展，銷售業績也突破4,300萬，集團總銷售額已經衝破1億3,000萬元。

對此，晶華酒店集團也於今日決議將線上旅展延長至11月8日下午6點，除了持續熱賣原有的旅展限定優惠商品外，更加碼推出限量「栢麗廳假日雙人餐券」，預計總營收將有機會衝破1億4,000萬元。

▲11/4台北國際旅展最後一天。（圖／記者彭懷玉攝）

▲凱撒集團表示，截至11月4日業績累計2,500萬元，現場加線上業績總計6,400萬元。（圖／記者彭懷玉攝）

凱撒飯店連鎖則表示，旅展四天現場業績為3,900萬元，除了首日開賣突破1,200萬業績，每日皆有百萬刷手，狂掃聯合住宿券及聯合自助餐券，尤以聯合自助餐券銷量最多，四天賣出超過2萬張、佔整體業績41%。此外，每日限時限量銷售凱撒聯合豬腳美饌券，以及台北新板希爾頓嫣紅鵝半隻饗食券更造成排隊熱潮，開賣10分鐘內即售罄。凱撒集團表示，截至11月4日業績累計2,500萬元，現場加線上業績總計6,400萬元，線上旅展持續銷售至11月10日。

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