身分證對中「205」任2碼　送北海道帆立貝、九孔鮑魚吃到飽

▲身分證中2碼，新馬辣Plus送北海道大帆立貝吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

每月都有優惠活動的馬辣集團，11月規則出爐！只要身分證／健保卡／護照號碼含有「205」任2碼，前往旗下10個品牌用餐，可享有不同優惠，熊一、夯下去直接升級北海道大帆立貝吃到飽，而涮樂和牛可享有九孔鮑魚無限供應。

為了迎接2025年，11月的馬辣證件對對碰以「205」為優惠密碼，只要同桌身分證、健保卡或護照等有效證件對中任2碼（可重複，例如22、00），提前至少一日訂位，並主動告知參加優惠活動，用餐前出示相關證件，即可享有以下優惠。

▲身分證對中2碼，涮樂和牛全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）

馬辣頂級麻辣鍋：2成人以上，消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。（馬辣西門店贈北海道帆立貝吃到飽）

新馬辣經典麻辣鍋：消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

新馬辣Plus經典麻辣鍋：消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

涮樂和牛鍋物：消費「午餐699元/晚餐及假日749元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

問鼎‧皇上吉祥：3成人以上，每人均消1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」1份。

肉之間：每人均消600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」1份。

熊一燒肉：消費「午餐698元/晚餐及假日798元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

夯下去和牛燒肉放題：消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

燒肉ChaCha：每人均消600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」或「精選豚五花」。

狗一下：3成人以上，每人均消超過700元，每桌送「廣島炸牡蠣」1份。

▲熊一燒肉巨大手臂蝦加價購99元。（圖／馬辣集團提供）

現在也是品嘗肥美海鮮最佳時節，馬辣集團10大品牌推出澎湃「秋饗海鮮宴」，馬辣系列品牌祭出16至18種極上海鮮，除了海虎蝦、天使紅蝦、藍鑽蝦、大草蝦，還有季節限定的三點蟹、鮮蛤、干貝、鱸魚、小卷吃到飽。燒肉吃到飽品牌的熊一、夯下去分別端出大海虎蝦、北海道大干貝、鮭魚菲利、挪威鯖魚等海鮮食材。

11月30日前馬辣集團推出限時限量加價活動，凡活動期間到旗下任一品牌消費，巨大手臂蝦每隻加購價99元（市價388元）。

▲王品牛排31歲優惠，說句「生日快樂」送海鮮盤。（圖／王品提供）

另外，王品牛排成立於1993年11月，慶祝迎接31歲生日，12月31日前，不分平假日，內用消費2客套餐，並說「生日快樂」，或上傳當次用餐畫面至個人FB、IG，即款待788元的爐烤地中海海鮮盤1份。

就饗鐵板燒11月則是招待粉絲夜市經典美食，內用2客單人套餐或1客雙人套餐，就送「海味蝦仁煎」1份，新鮮蝦仁與雞蛋、豆芽，搭配麵糊經鐵板煎至金黃酥脆，淋上特製甜辣醬，一口咬下，立刻感受酥香口感與鮮甜。