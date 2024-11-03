明天開跑！手搖飲「指定飲品第2杯半價」限定8天喝

▲珍煮丹8大飲品限時第2杯半價喝。（圖／珍煮丹提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「珍煮丹」最新「指定飲品第2杯半價」優惠再擴大，限定8天於全門市開跑，包括經典招牌黑糖珍珠鮮奶、手熬黑糖冬瓜茶等都有，手搖控先筆記時間。

珍煮丹全門市11月祭出「指定飲品第2杯半價」優惠，11月4日、11月11日、11月18日、11月25日周一限定品項有「黑糖珍珠鮮奶」、「蜂蜜檸檬菊花茶」、「手熬黑糖冬瓜茶」及「蜜桃烏龍奶茶」；11月5日、11月12日、11月19日、11月26日則推「煮母奶茶」、「泰泰鮮奶茶」、「黑糖檸檬冬瓜」及「水蜜桃烏龍」，皆可享第2杯半價喝，限同品項、冰量、糖度。

▲康青龍祭出4大飲品買1送1優惠。（示意圖／康青龍提供）

另，康青龍至11月5日前則有「4大飲品買1送1」優惠，品項包括「仙凍黑奶茶」、「粉紅佳人」、「春釀青梅綠茶」及「御香烏龍青茶」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。

「粉紅佳人」是以甘甜荔枝作為基底，佐以酸甜蔓越莓，再放進Q軟椰果、清爽蘋果片增添口感；「仙凍黑奶茶」則嚴選台灣南投鐵觀音茶葉調製成鐵觀音奶茶，搭配手作曜黑仙凍，仙草凍加奶茶的組合大人、小孩都愛。