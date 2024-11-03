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京都店家「門口掛3字」篩客！外國人一看秒被勸退　日網掀兩極論戰

▲近年隨著到京都旅遊人潮逐年增加，海外觀光客脫序的行徑也讓當地人不勝其擾。（圖／記者蔡玟君攝）

▲近年隨著到京都旅遊人潮逐年增加，海外觀光客脫序的行徑也讓當地人不勝其擾。（圖／記者蔡玟君攝）

記者閔文昱／綜合報導

自從全球新冠疫情結束以後，受到日圓貶值的影響，大批來自各國的觀光客蜂擁前往日本旅遊，但也引發了部分日本民眾的反感。有網友發現，京都一間餐廳在門口張貼公告，並用英文和中文寫著「已滿座」，但又在最下方用日文寫出一段「通關密語」，似乎是在篩選客人。貼文一出，引發日本網友正反兩極看法。

近年隨著日本觀光復甦，當地也傳出不少亂象，像是部分外籍遊客不遵守日本禮節，或是語言溝通困難，導致許多日本業者感到相當困擾，甚至發展出「篩選客人」的作法。一名網友就在社群「X」PO出照片，只見有店家直接在門口張貼公告，並用英文和中文寫著「已滿座」，但最下方的日文卻寫著「如果能讀懂這段話，請進入店內」。

貼文一出，不少網友大讚店家巧思，認為「這很可以，要歧視就歧視全球人類，反而沒人會罵」、「老闆想避免與外國人溝通的小技巧，尊重啊」、「OK，可以再更直接更好，像是不希望接待小孩子的店家最好也要張貼，生意跟需求自會找到出路，各自安好」、「真的是京都人的style（風格）」。

不過，也有日本網友批評，這種作法不僅不實用且還帶有歧視意味，直言「用Google智慧鏡頭翻譯就好了啊，一點意義都沒有，只會留下禍根罷了」、「面對外國人也照樣發揮耍心機的文化…不愧是京都」、「就算看得懂日文，感覺入店也需要很大的勇氣啊」、「態度這麼糟糕的店家不想去了」。

關鍵字： 日本 餐廳 觀光客 篩選 網友

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