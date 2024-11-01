ITF旅展首日湧入5.8萬人！日本最熱銷　環球影城門票2分鐘搶空

▲可樂旅遊今年旅展攤位。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

2024 ITF首日雖然有颱風影響，但仍吸引超過5萬8000人入場。業者表示，現場首日業績大致與去年旅展首日持平，日本仍是台灣人首選。而記者於現場實際觀察，此次日本館作為海外最大展出場館，從北到南的官方單位與觀光設施都有參展，每一展攤前都有滿滿人潮。

可樂旅遊表示，旅展首日受到颱風影響，現場業績與去年旅展首日大致持平，反觀線上旅展表現亮眼，自10月16日上線以來，整體業績較去年同期成長約3成，熱門旅遊目的地依序為歐洲、日本、越南、韓國及泰國。

明日迎接旅展首個週末假日，預料人潮將會明顯增加，可樂旅遊針對小資族分別推出首爾、釜山、濟州團體行程買一送一優惠，平均每人最低萬元有找。看好今年旅展買氣暢旺，可樂旅遊預估今年線上加線下旅展業績有望成長幅度超過5成。

▲雄獅旅遊。（圖／業者提供）

雄獅旅行社則觀察，年底民眾消年假出遊意願高，訂單多為11、12月出發，其中最熱門地區還是日本，包含12月出發的九州8日深度旅遊；春節出發的東北團，還有旅客已預定到明年立山雪牆行程。由於明年春節有9天連假，看準旅遊需求商機，推估週末會再創佳績。

雄獅旅遊持續祭出優惠口袋商品，北海道跨年每月一物冬季北海道燈節戲雪5日3萬5900元起、米蘭城輕旅行9日5萬4900元起、奧捷雙城連泊10日6萬4900元起。

▲KKday日本環球影城門票2分鐘掃空。（圖／業者提供）

KKday則表示，首日開展即迎來眾多人潮，以日本、韓國機票與機加酒商品詢問度最高。另外，今日中午限量推出日本環球影城買一送一，開賣2分鐘迅速完銷。

因應週末人潮高峰，KKday每日持續推出限量買一送一，包含大阪環球影城、JR Pass、Teamlab門票、一日遊專屬團等，機票則主打沖繩4-5日來回機票8388元起、東京5日來回機票9388元起、釜山5日來回機票5888元起，通通免萬元就能出國，更加碼現場下單就能抽機票。

▲Klook首日熱銷國家仍是日本。（圖／記者蔡玟君攝）

Klook則表示，旅展首日銷售若以熱門國家來看，仍是日本居冠，其中以日本環球影城、東京迪士尼樂園以及交通票券最受歡迎；交通票券即為日本新幹線點對點、JR PASS等。

而泰國則為居第二名，一日遊銷售最好，多集中在曼谷與近郊一日遊行程；以數量來看，銷售最好的為esim，因為價格便宜，加上民眾有出國需求，也可觀察到實體sim卡需求明顯降低。