身分證有4個「1」折抵1111元　小福利麻辣鍋雙11優惠連推5天

▲小福利火鍋會所。（圖／記者蕭筠攝）

記者黃士原／台北報導

天冷最適合吃鍋暖暖胃，再加上雙11購物節將至，饗賓集團旗下「小福利麻辣鍋」推出鍋物節活動，11月11日起至11月15日，身分證有4個「1」，單筆消費可折抵1111元。

小福利麻辣鍋主打火鍋吃到飽，也被網友稱為「火鍋版饗食天堂」，經典麻辣湯底糅合26種中藥材，無限供應的肉片包含熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等8款，另有特選白蝦、鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鯉魚片。而自助餐檯上還有多種熟食吃到飽，包含各種炸物、日式職人握壽司。

▲小福利自助餐檯無限取用。（圖／饗賓餐旅集團提供）

搶搭雙11購物節商機，小福利麻辣鍋推出鍋物節活動，11月11日起至11月15日，每4人同行，其中1人身分證號有4個「1」（不用連號），單筆消費即可折抵1111元；每2人同行，其中1人身分證號有3個「1」（不用連號），單筆消費即可折抵111元。

▲「丰禾」在王品瘋美食App大撒優惠券，憑券消費雙人套餐只要1111元，等於現打86折。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下中餐「丰禾 台味風格料理」，今日起在王品瘋美食App大撒優惠券（截至下午5點30分還有4800多份），憑券消費雙人套餐只要1111元，等於現打86折。即日起到11月30日，只要帶著最愛韓星照片（不限實體或數位），到韓式燒肉品牌「金咕」點1客多人套餐，就送480元的極選霜降和牛1份，依此類推。