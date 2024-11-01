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ITF台北旅展首日「千萬刷手」開賣3hrs現身！老爺酒店：專買這2樣

▲2024ITF台北國際旅展首日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲康芮颱風前腳剛走，似乎澆不息民眾到ITF旅展現場搶買飯店住宿券、餐券的心。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

康芮颱風前腳剛走，似乎澆不息民眾到ITF旅展現場搶買飯店住宿券、餐券的心。老爺酒店集團表示，開展首日，就已出現多達10位以上百萬刷手，其中一位更破千萬元，主要指名團購效期長達一年半的「3,400元聯合住宿券」以及「2080元聯合餐飲券」。

▲2024ITF台北國際旅展首日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲老爺酒店集團表示，ITF開賣首日開賣不到3小時，就已出現多達10位以上百萬刷手。（圖／記者彭懷玉攝）

老爺酒店集團表示，ITF開賣首日開賣不到3小時，就已出現多達10位以上百萬刷手，其中一位更破千萬元，主要指名團購效期長達一年半的「3,400元聯合住宿券」以及「2080元聯合餐飲券」。推估熱銷原因為老爺酒店聯合住宿券買20張送2張，以及今年老爺酒店聯合住宿券特別針對55歲以上入住者喊出指定日入住再加碼優惠，搶攻樂齡退休族的心。

▲2024ITF台北國際旅展首日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲晶華酒店集團中午人潮陸續出現。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，福容集團也傳出捷報，首日就有300萬刷手現身，一次購買1000張住宿券、 20張餐券；晶華酒店集團、君悅酒店也透露，據悉百萬刷手下午會現身，十分期待，不過，對比往年，業者多半表示買氣預估和去年差不多。

關鍵字： ITF台北國際旅展 2024ITF台北國際旅展 旅展 旅展人潮 旅行社

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