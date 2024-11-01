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ITF今登場　 賴清德開幕致詞：中央地方合作「讓觀光共榮發展」

▲ITF今登場　 賴清德開幕致詞：中央地方密切合作「讓觀光共榮發展」。（圖／記者黃士原攝）

▲ITF台北國際旅展今日在南港展覽館登場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

ITF台北國際旅展今日在南港展覽館登場，總統賴清德早上出席開幕式表示，觀光是國家的軟實力，也是外交最堅實的力量，中央和地方政府要保持密切溝通合作，讓觀光產業共榮發展。

總統賴清德在開幕式致詞表示，台北國際旅展已經邁入第38年，已成為全國規模最大、歷史最久，也是國人必逛的重要旅展。今年匯集了111個國家和城市、1500個攤位參展，相較去年，整體規模成長15%，可看出國人對旅遊的熱愛、台灣與世界的連結越來越深，台灣觀光旅遊產業勢必會持續成長。

▲總統賴清德ITF開幕致詞時表示，中央地方要密切合作，讓觀光產業共榮發展。（圖／台灣觀光協會提供）

賴清德也強調，觀光是國家的軟實力，也是外交最堅實的力量，中央和地方政府要保持密切溝通合作，一起提升「深度旅遊」、「特色旅遊」的品質和行銷，讓國人與國際旅客，更加熱愛國旅，讓觀光產業共榮發展。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，台灣旅遊產業已經轉型，在穆斯林旅遊指數中，拿到「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」第3名，也是同志旅遊指數亞洲排名第1的國家。此外，日本旅客搶訂阿里山火車票，德國旅客半個月爬遍阿里山、玉山、合歡山，顯示出全世界都在夯台灣，她希望觀光業界一起持續努力，讓全世界愛上台灣。

今日在南港展覽館登場的ITF台北國際旅展，展區分為2層樓，旅行社、航空公司、海外單位均設於1樓，全台縣市政府、飯店、樂園等則位於4樓，想要搶機票、優惠出國行程與實用票券，或是超優惠餐券與飯店住宿券。

今年海外館亮點多元，如韓國觀光公社帶著史上最大規模韓國館參展，多達90個攤位，並以全新「KOREA FLEX」理念，為來訪者帶來獨一無二的韓國文化及觀光體驗。例如每個整點將有白雪紛飛情境，讓旅客搶先體驗韓國冬日美景，以及極具視覺震撼的沉浸式夜間觀光投影秀，11月2日還有韓國啦啦隊女神李多慧現身現場，分享韓國觀光魅力。

隨著聖誕跨年、春節寒假將至，各大旅行社也力推冬季賞雪、泡湯、聖誕節慶等主題優惠行程。可樂旅遊推薦，小資一族可選擇韓國玩5天萬元有找的行程；五福旅遊「雪漾首爾5日」2萬1900元起，旅展享第2人減3000元；喜鴻假期「雙戲雪首爾5日」旅展優惠價3萬9900元起，第2人最高減8000元。鳳凰旅遊推出歐洲線、土耳其最高第2人減1萬，春節檔期紐澳線第2人最高現省6000元。

關鍵字： 旅遊情報 ITF 台北國際旅展 台北旅展

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