今登場！2024ITF旅展逛展攻略搶先看　必搶飯店、出國、票券亮點

▲2024ITF台北國際旅展今起登場。上圖為2023開展畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

2024ITF台北國際旅展今（1日）起至4日在南港展覽館登場，《ETtoday新聞雲》整理出今年逛展攻略，包括必搶飯店住宿券、出國行程、票券亮點。

■今年展區分為2層樓，國內與國外區隔

今年ITF集結日本、韓國、馬來西亞、泰國、捷克、法國、美洲、非洲等橫跨五大洲111個國家及城市，航空公司、旅行社、飯店、遊樂園等單位，共1500格攤位展出，並將國內外分成兩層樓、雙展區，主題更明確。

旅行社、航空公司、海外單位均設於1樓，全台縣市政府、飯店、樂園等則位於4樓，想要搶機票、優惠出國行程與實用票券，或是超優惠餐券與飯店住宿券，記得可別跑錯。

▲大阪萬博參展2024ITF，率先分享最新資訊。（圖／日盟國際提供）

■海外館亮點多，韓國館雪景、德國喝啤酒大賽、大阪萬博展攤登場

今年海外館亮點多元，如韓國觀光公社帶著史上最大規模韓國館參展，多達90個攤位，並以全新「KOREA FLEX」理念註一，為來訪者帶來獨一無二的韓國文化及觀光體驗。例如每個整點將有白雪紛飛情境，讓旅客搶先體驗韓國冬日美景，以及極具視覺震撼的沉浸式夜間觀光投影秀，11月2日還有韓國啦啦隊女神李多慧現身現場，分享韓國觀光魅力。

▲旅展今年首次有「德國館」展出，將介紹德國多種觀光旅遊魅力，上圖為德勒斯登的布呂爾平台。（圖／© Saxony Tourism）

今年首次現身旅展的「德國館」，則由德國經濟辦事處結合多個德國旅遊局的資源，分享更多德國旅遊秘境。現場也將仿效慕尼黑啤酒節舉辦喝啤酒大賽、舉啤酒杯比賽與有獎徵答等活動，報名參加將有機會獲得德國直送的神秘小禮。

此外，德國館中的永信旅遊也祭出多條獨特的德國旅遊產品，讓旅客能以不同視角深度探索德國，旅展期間，針對指定德國行程與日期，最多還可省下超過2萬元。

日本館作為今年最大海外館展區，集合從北到南各縣官方單位、飯店業者、旅遊設施、鐵道公司齊聚，買得到JR西日本、JR東日本等JR PASS鐵路周遊券，以及九州SUNQ PASS、近鐵電車周遊券等交通票券等，還有如星野集團、Richmond Hotels、WING酒店、露櫻酒店等飯店業者，以及東京車站一番街、LUMINE百貨、三井Outlet、Premium Outlet等設施參展。

隨著明年2025年世界博覽會將在大阪登場（又簡稱2025大阪萬博），今年旅展也將有大阪博攤位展出，告訴旅客最新大阪萬博資訊，提早為明年規劃。

此外，還有香港、瑞士旅遊局、法國旅遊發展署、關島、泰國觀光局、土耳其、捷克、印尼、帛琉、阿曼、波蘭、中美洲、貝里斯、瓜地馬拉、約旦、聖露西亞、巴拉圭、史瓦帝尼王國、馬紹爾群島、砂拉越、沙巴、德州及休士頓、蒙古國、菲律賓、沙烏地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁等海外單位展出。

▲▼星宇航空最新各艙等過夜包亮相將在旅展亮相，上圖為頭等艙，下圖為商務艙過夜包。（圖／星宇航空提供）

■9家航空公司獨立展出，搶先看星宇最新各艙等過夜包、長榮超大Hello Kitty彩繪機「閨蜜機」

今年共有長榮航空、中華航空、台灣虎航、星宇航空、國泰航空、日本航空、亞洲航空、越南航空、越捷航空以獨立館展出，並在現場販售機票，同時也有一系列活動亮點。如長榮航空今年以全新Hello Kitty彩繪機「閨蜜機」做為展場主題，特別打造在空中飛翔的Q版閨蜜機模型以及高達6公尺的模擬客艙環境，還有超吸睛的Hello Kitty彩繪機拍照牆。

台灣虎航在現場推出加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號，即可以於遊戲活動期間掃描指定QR code參加猜猜看互動遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3000元的折抵金等逾6千份的多樣好禮；亞洲航空則於旅展現場推出全航線8折起優惠。

國泰航空則在推出現場註冊成為國泰航空的國泰新會員，即可獲得「四大超商100元好禮即享券」一張；既有聯名卡友則可免費兌換「台灣快綫 VIP 機場寄送 100元折抵金」。

星宇航空趁著此次旅展，也將在現場公開全新過夜包亮點，頭等艙延續備受好評的FPM「Fabbrica Pelletterie Milano」聯名設計過夜包款，並升級加入木製氣墊梳、木製牙刷組、木製小鏡子讓高空體驗更加完整，並獻上來自澳洲的專業肌膚品牌Aesop的Departure Kit「啟程」旅行組；商務艙攜手日系品牌THREE首次航向蔚藍的高空，打造出實用與時尚兼具的過夜盥洗袋，還有豪經艙、經濟艙都將亮相。

另有多家航空公司與國家、城市館一同展出，如進駐韓國館的大韓航空、韓亞航空、德威航空、濟州航空、釜山航空、易斯達航空等8家航空業者於展期輪番展出，以及砂拉越展館的汶萊皇家航空，和日本館的天馬航空等。

▲各大旅行社也推出旅展優惠，上圖為過去旅展畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

■旅行社

隨著聖誕跨年、春節寒假將至，各大旅行社也力推冬季賞雪、泡湯、聖誕節慶等主題優惠行程。可樂旅遊推薦，小資一族可選擇韓國，玩5天可享有萬元有找行程，日本環球影城買一送一優惠；五福旅遊「雪漾首爾5日」2萬1900元起，旅展享第二人減3000元；喜鴻假期「雙戲雪首爾5日」旅展優惠價3萬9900元起，第二人最高減8000元。

鳳凰旅遊推出歐洲線、土耳其最高第二人減1萬，春節檔期紐澳線第二人最高現省6,000元的旅展優惠；KKday推出韓國、日本、泰國機票免萬元，機加酒、迷你團商品現場下單現折1000元，郵輪產品早鳥價每房最高折6,000元，旅展現場下單再折3,000元。

雄獅旅遊推出季節限定「楓紅首爾樂天小旅行4日」免萬元，更首度推出JR九州36+3列車保證席次；長汎旅行社「香港3天2夜機加酒自由行」最高享折扣1055元，再加碼抽機票；易飛旅遊限時下殺，國外團體行程最高買一送一，國內旅遊第4人免費；Klook於現場祭出全站1折起超殺優惠，推出環球影城買1送1、住宿滿2千元折1千元等。

■熱門餐券、住宿券都必搶

各大飯店業者也紛紛於旅展現場祭出餐券、住宿券優惠，晶華酒店、老爺集團、萬豪酒店、長榮酒店、台北君悅酒店、寒舍集團、福容大飯店、台北福華飯店等在現場通通都找得到，五星飯店住宿券最低下殺1.9折、熱銷餐券3.9折起，還有下午茶、早午餐、身體按摩、臉部護理等票券。