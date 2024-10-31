雙11優惠！吃壽司郎11次「領1100元折價券」　漢來送1111美食金

▲11月到全台壽司郎店內消費11次，可獲得1100元折價券。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

雙11購物節即將到來，壽司郎也搶搭這波商機，11月1日至11月30日在全台分店消費合計11次，可獲得1100元折價券。另外，漢來美食的「來美食APP」也有好康可拿，只要在11月完成首次下載並註冊，馬上送1111元美食金。

壽司郎11月1日至11月30日推出雙11優惠活動，在全台店鋪用餐，單筆消費折價後滿350元以上，即可獲得1張集點卡，每次消費折價後滿350元可集1點，每日最多可得1點，集滿11點即可獲得1100元折價券。 此外，只要於官方臉書的活動貼文完成指定動作，便可獲得抽獎資格，獎品包括康寧餐具組、微波爐及雙耳湯鍋。

▲鮪魚泥中腹海苔包。（圖／壽司郎提供）

此外，壽司郎台北石牌店慶祝新開幕，11月5日前鮪魚泥中腹海苔包特價40元，11月6日至11月12日，鮭魚腹與黑糖蜜黃豆粉霜淇淋都特價30元。11月5日前，消費滿300元現折40元，折價後滿300元再送「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個（送完為止）。

▲來美食APP雙11祭出限時限量優惠，其中包括漢來海港下午茶買一送一券。（圖／漢來美食提供）

另外，漢來美食也推出雙11優惠，11月1日至11月30日首次下載「來美食APP」並完成註冊，即可現領總價值1111元美食金，內含222元抵用券1張、111元抵用券8張、漢來上海湯包1元甜點加購券。

除了美食金，「來美食APP」將在11月1日與11月11日兩天上午10點，祭出限時限量的「品牌饕客券」，包括有漢來美食旗下超夯的「漢來海港」下午茶買一送一、人氣品牌「漢來上海湯包」雙人套餐1111元，以及「溜溜酸菜魚專賣店」魚/豬/牛11元加價購。