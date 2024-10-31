颱風天加開營業！拉麵公子再推巨妖墨魚麵「爆漿眼珠放中間」

▲拉麵公子「北海巨妖黑蘭姆酒濃厚黑咖哩墨魚拉麵」。（圖／取自拉麵公子臉書）

記者黃士原／台北報導

今天就是萬聖節，雖然全台放起颱風假，不過知名拉麵店「拉麵公子」加開營業，今明兩天推出限量80碗的「北海巨妖黑蘭姆酒濃厚黑咖哩墨魚拉麵」，一顆醒目的眼珠放在麵上，還有變成紫色的溏心蛋，驚嚇度十足。

曾經以大王具足蟲拉麵引爆話題的「拉麵公子」，每年萬聖節都會推出限量版的搞怪拉麵，今年再度推出「北海巨妖黑蘭姆酒濃厚黑咖哩墨魚拉麵」，使用加勒比海地區產的「北海巨妖黑蘭姆酒」加入黑咖哩湯中。

▲手工雕刻古堡海苔。（圖／取自拉麵公子臉書）

除了濃稠的黑色湯底，這碗拉麵充滿許多萬聖節元素的配料，分別是手工雕刻古堡海苔、櫻桃白蘭地漬富士蘋果丁、紫藤巫婆溏心蛋、通往天堂的階梯，以及火烤爆漿眼珠。業者還提到，眼珠的口感類似魷魚嘴、豬腳筋、螺肉，吃起來相當Ｑ彈，建議要一口咬下，千萬別只咬一半，爆漿的汁液會噴得到處都是。

「北海巨妖黑蘭姆酒濃厚黑咖哩墨魚拉麵」今明兩天的中午及晚上限定販售，每碗420元，每個餐期限量20碗。

▲君品酒店「暗夜亡靈骷髏宴」4人分享餐中的「臘腸拼盤」，驚悚度十足。（圖／君品酒店提供）

另外，帶有歐洲古堡風的君品酒店，今年以義大利「諸聖節」、「諸靈節」為主題，結合《Ciao》西西里牛排館的美味佳餚，設計出「暗夜亡靈骷髏宴」的4人分享餐，11月3日前限量販售，內容包含番茄沙拉、臘腸拼盤、Dai Pennisi 牛菲力韃靼、碳烤4人分享盤、招牌蔬菜千層麵、碳烤黑豬帶骨豬排、血腥調飲及超驚悚甜點。