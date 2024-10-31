ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

颱風天加開營業！拉麵公子再推巨妖墨魚麵「爆漿眼珠放中間」

▲拉麵公子「北海巨妖黑蘭姆酒濃厚黑咖哩墨魚拉麵」。（圖／取自拉麵公子臉書）

▲拉麵公子「北海巨妖黑蘭姆酒濃厚黑咖哩墨魚拉麵」。（圖／取自拉麵公子臉書）

記者黃士原／台北報導

今天就是萬聖節，雖然全台放起颱風假，不過知名拉麵店「拉麵公子」加開營業，今明兩天推出限量80碗的「北海巨妖黑蘭姆酒濃厚黑咖哩墨魚拉麵」，一顆醒目的眼珠放在麵上，還有變成紫色的溏心蛋，驚嚇度十足。

曾經以大王具足蟲拉麵引爆話題的「拉麵公子」，每年萬聖節都會推出限量版的搞怪拉麵，今年再度推出「北海巨妖黑蘭姆酒濃厚黑咖哩墨魚拉麵」，使用加勒比海地區產的「北海巨妖黑蘭姆酒」加入黑咖哩湯中。

▲拉麵公子「北海巨妖黑蘭姆酒濃厚黑咖哩墨魚拉麵」。（圖／取自拉麵公子臉書）

▲手工雕刻古堡海苔。（圖／取自拉麵公子臉書）

除了濃稠的黑色湯底，這碗拉麵充滿許多萬聖節元素的配料，分別是手工雕刻古堡海苔、櫻桃白蘭地漬富士蘋果丁、紫藤巫婆溏心蛋、通往天堂的階梯，以及火烤爆漿眼珠。業者還提到，眼珠的口感類似魷魚嘴、豬腳筋、螺肉，吃起來相當Ｑ彈，建議要一口咬下，千萬別只咬一半，爆漿的汁液會噴得到處都是。

「北海巨妖黑蘭姆酒濃厚黑咖哩墨魚拉麵」今明兩天的中午及晚上限定販售，每碗420元，每個餐期限量20碗。

▲君品酒店「暗夜亡靈骷髏宴」4人分享餐中的「臘腸拼盤」。（圖／君品酒店提供）

▲君品酒店「暗夜亡靈骷髏宴」4人分享餐中的「臘腸拼盤」，驚悚度十足。（圖／君品酒店提供）

另外，帶有歐洲古堡風的君品酒店，今年以義大利「諸聖節」、「諸靈節」為主題，結合《Ciao》西西里牛排館的美味佳餚，設計出「暗夜亡靈骷髏宴」的4人分享餐，11月3日前限量販售，內容包含番茄沙拉、臘腸拼盤、Dai Pennisi 牛菲力韃靼、碳烤4人分享盤、招牌蔬菜千層麵、碳烤黑豬帶骨豬排、血腥調飲及超驚悚甜點。

關鍵字： 美食雲 拉麵公子 萬聖節 拉麵美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

推薦閱讀

日本連鎖麵包店首度登台

日本連鎖麵包店首度登台

台中全新完工林間探索遊戲場！

台中全新完工林間探索遊戲場！

台南32年「花語鐵板燒」公告盤讓

台南32年「花語鐵板燒」公告盤讓

名古屋「吉伊卡哇拉麵店」開箱！

名古屋「吉伊卡哇拉麵店」開箱！

吃壽司郎11次「領1100元折價券」

吃壽司郎11次「領1100元折價券」

台北最強紅豆奶油脆皮麵包香甜酥軟！

台北最強紅豆奶油脆皮麵包香甜酥軟！

拉麵公子再推「巨妖墨魚麵」

拉麵公子再推「巨妖墨魚麵」

日式厚鬆餅淋上伯爵奶茶珍珠罪惡至極

日式厚鬆餅淋上伯爵奶茶珍珠罪惡至極

奧萬大30周年慶開幕活動延期至11／16

奧萬大30周年慶開幕活動延期至11／16

颱風全聯、家樂福營業時間懶人包

颱風全聯、家樂福營業時間懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三商餐飲8品牌推雙11優惠

鰻魚飯「四代目菊川」11月台北再增2家店

銀山溫泉最新冬季管制規定懶人包

免費飛日本！2024東京必去聖誕市集

宵夜場限定！三重超強無名四神湯小攤

日本環球最新任「咚奇剛國度」將開幕

台南最後秘境「哈赫拿爾森林」開放

台北最強紅豆奶油脆皮麵包香甜酥軟！

2024ITF台南飯店線上旅展住宿券一覽

大苑子夢幻梨山水蜜桃雪沙只賣2周

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

日本連鎖麵包店首度登台

台中全新完工林間探索遊戲場！

台南32年「花語鐵板燒」公告盤讓

名古屋「吉伊卡哇拉麵店」開箱！

吃壽司郎11次「領1100元折價券」

台北最強紅豆奶油脆皮麵包香甜酥軟！

拉麵公子再推「巨妖墨魚麵」

日式厚鬆餅淋上伯爵奶茶珍珠罪惡至極

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366