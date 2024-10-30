獨／三星主廚旗下南洋餐酒館熄燈　台北chope chope只營業到明天

▲南洋餐酒館「Chope Chope」10/31熄燈。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於台北新光三越信義新天地A4的「Chope Chope」，是米其林三星餐廳JL Studio主廚林恬耀所開設的南洋餐酒館，不過昨天業者在臉書公告，由於品牌營運規劃，只營業到10月31日。

致力於發展現代新加坡料理的JL Studio主廚林恬耀，2020年6月在台北開設了全新品牌「Chope Chope」，希望透過這家餐酒館，讓更多人體驗到不同形式的新加坡及南洋料理，像是新加坡、馬來西亞到處可見的「沙嗲」、印尼著名的「加多加多」沙拉、新加坡美食「蝦醬雞翅」、「螃蟹叻沙麵」，以及台灣人十分熟悉的海南雞飯。

▲海南雞飯。（圖／記者黃士原攝）

▲甜點─美祿恐龍。（圖／記者黃士原攝）

此外，美祿恐龍是馬來西亞、新加坡常見的飲品，在用美祿粉沖泡的飲品上面灑上大量的美祿粉，因為灑很多，所以叫恐龍。林恬耀將美祿恐龍以固態形式重新組構，裡面有美祿製成的布朗尼、冰淇淋、脆糖、甘納許、恐龍造型脆片，再灑上美祿巧克力粉，成為一道有趣的甜點。

Chope Chope開幕至今已有4年多，在Google上擁有600多則留言評論，平均也有4.4顆星的好評，不過餐廳昨日公告，由於品牌營運規劃，只營業到10月31日。

▲Sinasera 24明年1／31熄燈。（圖／取自Sinasera 24臉書）

另外，有台東最難訂餐廳之稱的「Sinasera 24」，今年開業滿7年，但業者昨日卻公布歇業消息，貼文提到：「這7年懷抱美好憧憬與拼勁，與土地共同譜寫出節氣專屬的風味篇章，滋養出難以複製、更無可取代的Sinasera 24，讓我一圓心中自我設定的階段性使命，以無限感激的心情決定於明年1月31日劃下句點，告別長濱。」

得知Sinasera 24歇業消息，許多粉絲都覺得不捨，有人說「好可惜啊，東台灣的一道美麗風景」、「我每年去長濱的動力⋯消失了」，也有人說「謝謝帶給東台灣美麗的回憶」、「祝福，也感謝之前帶給我們的美好體驗跟回憶」。