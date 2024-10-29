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台東最難訂餐廳明年1／31熄燈　「Sinasera 24」營業時間剩3個月

▲Sinasera 24明年1／31熄燈。（圖／取自Sinasera 24臉書）

記者黃士原／台北報導

有台東最難訂餐廳之稱的「Sinasera 24」，今年開業滿7年，但業者今日卻無預警公布，明年1月31日結束營業。消息傳出後，粉絲不捨的說「我最愛的餐廳，太可惜了」、「惋惜，但更多祝福」。

2017年開幕的Sinasera 24，是長濱高人氣的法式餐廳，也有台東最難訂餐廳的稱號。主廚楊柏偉在這裡服役期間，接觸到許多特殊的天然野菜及新鮮魚種，退伍後遠赴法國餐廳工作，先後在普羅旺斯米其林一星餐廳La Bonne Etape以馬賽米其林三星餐廳Le Petit Nice -Gérald Passedat服務，之後受畫日風尚會館業主邀請，回到長濱開設Sinasera 24法式餐廳，他說，回來台灣最主要的原因是與老闆的理念相同。

▲Sinasera 24主廚楊柏偉。（圖／記者黃凱翊攝）

▲Sinasera 24餐廳經典菜色「鬼頭刀、飛魚」。（資料照／記者黃士原攝）

只是，台南晶英日前才發布邀請AKAME主廚彭天恩與Sinasera 24主廚楊柏偉共同客座消息，今日Sinasera 24臉書粉專卻公布歇業消息，貼文提到，「這7年懷抱美好憧憬與拼勁，與土地共同譜寫出節氣專屬的風味篇章，滋養出難以複製、更無可取代的Sinasera 24，讓我一圓心中自我設定的階段性使命，以無限感激的心情決定於明年1月31日劃下句點，告別長濱」。

熄燈前，Sinasera 24也藉由最後一份菜單盛讚冬季的花東物產，同時提到「只要時節恆常、土地還在、職人 與農友們還在，Sinasera 24 的結束就不是終點，而是下一段旅程的開始」。

得知Sinasera 24歇業消息，許多粉絲都覺得不捨，有人說「好可惜啊，東台灣的一道美麗的風景」、「我每年去長濱的動力⋯消失了」，也有人說「謝謝帶給東台灣美麗的回憶」、「祝福，也感謝之前帶給我們的美好體驗跟回憶」。
 

關鍵字： 美食雲 Sinasera 24 台東最難訂餐廳

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