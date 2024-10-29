五月天演唱會延期！花蓮飯店狂退剩2成　業者嘆今年唯一曙光沒了

▲相信音樂「2024 Just Love It ! 一路向東」花蓮演唱會宣布延期。（圖／相信音樂提供）

記者蔡玟君／台北報導

隨著康芮颱風來襲，原訂於11月2、3日相信音樂「2024 Just Love It ! 一路向東」花蓮演唱會宣布延期，也掀起退訂潮。花蓮業者表示，現在住房已經退到僅剩3成，預估最後剩不到2成，直嘆：「今年唯一曙光就這樣沒了。」

花蓮旅館公會理事長張琄菡表示，原本靠近演場會場地的市區蛋黃區，訂房率都超過8成，全花蓮縣訂房也超過6成，現在受到颱風影響、演唱會延期，立刻出現退訂潮，目前全縣從6成退訂只剩下3成，預估最後住房率僅剩不到2成，直嘆原本是花蓮旅宿業今年唯一的曙光，現在也沒了。

▲康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

張琄菡指出，最大主因是颱風來襲旅客會擔心交通問題，唯一較好的部分是目前大部分旅客都傾向保留訂金。此外，花蓮觀光補助目前仍未看到成效，使用率不到50%；相較之下，台東縣補助使用率高。張琄菡認為，可能是台東的補助涵蓋熱氣球，且補助預算沒有花蓮多，因此申請速度較快。

相信音樂「2024 Just Love It ! 一路向東」演唱會，原定於11月2、3日在花蓮玉里及東大門開唱，參演藝人包括五月天、劉若英、丁噹等等，全部為免費義演，然而，由於康芮颱風攪局，活動將全數延期。