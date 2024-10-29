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康芮颱風攪局！「草嶺古道芒花季」開幕延期　野柳地質公園暫封閉

▲「2024草嶺古道芒花季」將延至11/9-10正式開跑。（圖／東北角管理處提供）

▲「2024草嶺古道芒花季」因應康芮颱風來襲，開幕前兩天活動延後一周登場。（圖／東北角管理處提供）

記者彭懷玉／台北報導

康芮颱風攪局，原訂11/2~11/3開幕的「2024草嶺古道芒花季」將延至11/9~11/10正式開跑，而11/2~11/3的活動改至12/7~12/8辦理，該場次的交通套票、手作季體驗等活動確認取消，請有報名的民眾選擇改期安排或取消退款。

▲「2024草嶺古道芒花季」將延至11/9-10正式開跑。（圖／東北角管理處提供）

▲「2024草嶺古道芒花季」將延至11/9-10正式開跑。（圖／東北角管理處提供）

東北角管理處表示，因應康芮颱風可能造成的天候影響，為確保活動參與者安全並提供理想的活動體驗，2024草嶺古道芒花季原訂於11/2-11/3進行的活動確認取消。芒花季活動將於11/9-10正式開跑，並延長至12/7-8；若已報名11／2-11／3之交通套票、手作季體驗等活動，也已寄發通知予報名者，可進行取消或改期，活動資訊均公告於2024草嶺古道活動網站及東北角之友粉絲專頁查詢。

▲「2024草嶺古道芒花季」將延至11/9-10正式開跑。（圖／東北角管理處提供）

▲「2024草嶺古道芒花季」手作季體驗等活動。（圖／東北角管理處提供）

活動期間，「2024草嶺古道芒花季」每周末都有「芒著走花時間」市集、虎字碑拓碑體驗、導覽解說、手作季體驗等活動，大里遊客中心也設有芒花意象佈置打卡點，請民眾靜待颱風過來再前來，以策安全。

另外，北觀處今（29日）再公告，新北市野柳地質公園因沿岸鋒面影響有強風、大浪，為維護遊客安全，園區今日上午9:30起已封閉第一區燭台石景觀區。且提醒，颱風前後步道遊憩環境可能受風雨影響，請務必注意自身安全。

關鍵字： 新北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 2024草嶺古道芒花季

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