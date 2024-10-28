ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

樂天小香港插旗大巨蛋美食街「明天試賣」　11／6開幕祭點心買一送一

▲樂天小香港台灣首店插旗大巨蛋美食街。（圖／記者黃士原攝）

▲樂天小香港台灣首店插旗台北大巨蛋美食街。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

看好SOGO大巨蛋未來商機，新加坡樂天餐飲集團旗下「樂天小香港」宣布進駐商場B2的「花園綠廊」美食街，明天開始試賣，11月6日正式開幕，首3日還祭出「一籠大滿足」買一送一，每日限量50份。

新加坡樂天餐飲集團旗下的「樂天小香港」創立於2010年，目前在新加坡及海外共有16間分店，台灣「樂天小香港」為全球第17家。店內主打蒸籠點心、腸粉、生滾粥與廣東麵，其中招牌「一籠大滿足」網羅6款人氣點心，分別是潮州粉粿、韭菜鳳眼餃、金黃奶皇壽桃、筍尖鮮蝦餃、松露菌菇水晶餃和鮮蝦菠菜餃。

▲樂天小香港台灣首店插旗大巨蛋美食街。（圖／記者黃士原攝）

▲「一籠大滿足」網羅6款人氣點心。（圖／記者黃士原攝）

▲樂天小香港台灣首店插旗大巨蛋美食街。（圖／記者黃士原攝）

▲「球來必中」為3款造型流沙包。（圖／記者黃士原攝）

「球來必中」是緊扣大巨蛋球場主題的限定版流沙包，以南瓜粉染色的「籃球」是芋泥口味，用竹炭粉繪製的「足球」裡頭是香濃黑巧克力，而以紅麴描繪縫線的「棒球」，則包入經典的鹹蛋黃流沙。由於手工製作，每日限量供應，售完為止。

▲樂天小香港台灣首店插旗大巨蛋美食街。（圖／記者黃士原攝）

▲網皮叉燒腸粉。（圖／記者黃士原攝）

▲樂天小香港台灣首店插旗大巨蛋美食街。（圖／記者黃士原攝）

▲招牌綜合鮮蝦雲吞麵。（圖／記者黃士原攝）

樂天小香港也供應廣東麵或生滾粥，台灣樂天餐飲集團執行董事劉素華表示，廚房團隊在熬湯和滾粥時皆謹守準則、不偷工，麵湯得用老母雞、赤肉、扁魚和草果熬煮一個上午，生滾粥粥底則需混合花蓮富里米、富里香米，邊煮邊攪拌，再加入些許豆漿，須費時3小時。

劉素華也提到，店裡的粥品有雙拼、三拼點法，也有皮蛋瘦肉、北菇雞球、狀元及第等經典口味，其中「荔灣艇仔粥」是目前市面較為少見，把白粥與魷魚、肉絲、炸豬皮、油條與花生結合，擁有多重口感。

▲勝勢日式豬排「里肌豬排套餐（小份）」。（圖／勝勢日式豬排提供）

另外，豬排專賣店「伊勢路-勝勢日式豬排」第5家店進駐台北大巨蛋商場B2的花園綠廊，慶祝新開幕，10月30日起連3天推出「里肌豬排套餐（小份）310元」買一送一，每日限量30份。

為了讓球迷觀看球賽也能享用美食，同時新推出「勝・巨蛋漢堡」，將3顆腰內豬排的份量堆疊結合為一個14公分的超大豬排，刷上特製醬汁，再搭配自製塔塔醬、高麗菜絲。

關鍵字： 美食雲 樂天小香港 大巨蛋商場

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

推薦閱讀

7-11「未來超商」AI貨架秒結帳！

7-11「未來超商」AI貨架秒結帳！

樂天小香港台灣首店插旗大巨蛋美食街

樂天小香港台灣首店插旗大巨蛋美食街

日本冬季4玩法　合掌村看夜間點燈

日本冬季4玩法　合掌村看夜間點燈

鰻魚飯「四代目菊川」11月台北再增2家店

鰻魚飯「四代目菊川」11月台北再增2家店

泰山「200米蒜香藤紫瀑」開花了！

泰山「200米蒜香藤紫瀑」開花了！

走進「神風特攻機堡」反思當年血淚史

走進「神風特攻機堡」反思當年血淚史

ITF萬豪、國泰「12家飯店住宿優惠」

ITF萬豪、國泰「12家飯店住宿優惠」

銀山溫泉最新冬季管制規定懶人包

銀山溫泉最新冬季管制規定懶人包

亞尼克聯名傳說對決推奶蓋波士頓派

亞尼克聯名傳說對決推奶蓋波士頓派

全家合作歐萊德推「永續美妝」洗沐第2件6折

全家合作歐萊德推「永續美妝」洗沐第2件6折

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台南最後秘境「哈赫拿爾森林」開放

22:02遭爆老鼠屎後「免費送套餐」

壽司郎生鮭魚特價「每貫20元」限時回歸

12家餐飲萬聖節優惠一次看

手搖飲2大飲品買1送1限時1天喝

邰哥推薦台北必吃麵！

林口三井二館32個餐飲品牌試營運

特製蔥花醬超厲害！南屯人激推豆漿店

角板山行館園區戶外空間全開放！

限時送星宇航空日本不限航點機票

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

7-11「未來超商」AI貨架秒結帳！

樂天小香港台灣首店插旗大巨蛋美食街

日本冬季4玩法　合掌村看夜間點燈

鰻魚飯「四代目菊川」11月台北再增2家店

泰山「200米蒜香藤紫瀑」開花了！

走進「神風特攻機堡」反思當年血淚史

ITF萬豪、國泰「12家飯店住宿優惠」

銀山溫泉最新冬季管制規定懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366