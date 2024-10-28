樂天小香港插旗大巨蛋美食街「明天試賣」　11／6開幕祭點心買一送一

▲樂天小香港台灣首店插旗台北大巨蛋美食街。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

看好SOGO大巨蛋未來商機，新加坡樂天餐飲集團旗下「樂天小香港」宣布進駐商場B2的「花園綠廊」美食街，明天開始試賣，11月6日正式開幕，首3日還祭出「一籠大滿足」買一送一，每日限量50份。

新加坡樂天餐飲集團旗下的「樂天小香港」創立於2010年，目前在新加坡及海外共有16間分店，台灣「樂天小香港」為全球第17家。店內主打蒸籠點心、腸粉、生滾粥與廣東麵，其中招牌「一籠大滿足」網羅6款人氣點心，分別是潮州粉粿、韭菜鳳眼餃、金黃奶皇壽桃、筍尖鮮蝦餃、松露菌菇水晶餃和鮮蝦菠菜餃。

▲「一籠大滿足」網羅6款人氣點心。（圖／記者黃士原攝）

▲「球來必中」為3款造型流沙包。（圖／記者黃士原攝）

「球來必中」是緊扣大巨蛋球場主題的限定版流沙包，以南瓜粉染色的「籃球」是芋泥口味，用竹炭粉繪製的「足球」裡頭是香濃黑巧克力，而以紅麴描繪縫線的「棒球」，則包入經典的鹹蛋黃流沙。由於手工製作，每日限量供應，售完為止。

▲網皮叉燒腸粉。（圖／記者黃士原攝）

▲招牌綜合鮮蝦雲吞麵。（圖／記者黃士原攝）

樂天小香港也供應廣東麵或生滾粥，台灣樂天餐飲集團執行董事劉素華表示，廚房團隊在熬湯和滾粥時皆謹守準則、不偷工，麵湯得用老母雞、赤肉、扁魚和草果熬煮一個上午，生滾粥粥底則需混合花蓮富里米、富里香米，邊煮邊攪拌，再加入些許豆漿，須費時3小時。

劉素華也提到，店裡的粥品有雙拼、三拼點法，也有皮蛋瘦肉、北菇雞球、狀元及第等經典口味，其中「荔灣艇仔粥」是目前市面較為少見，把白粥與魷魚、肉絲、炸豬皮、油條與花生結合，擁有多重口感。

▲勝勢日式豬排「里肌豬排套餐（小份）」。（圖／勝勢日式豬排提供）

另外，豬排專賣店「伊勢路-勝勢日式豬排」第5家店進駐台北大巨蛋商場B2的花園綠廊，慶祝新開幕，10月30日起連3天推出「里肌豬排套餐（小份）310元」買一送一，每日限量30份。

為了讓球迷觀看球賽也能享用美食，同時新推出「勝・巨蛋漢堡」，將3顆腰內豬排的份量堆疊結合為一個14公分的超大豬排，刷上特製醬汁，再搭配自製塔塔醬、高麗菜絲。