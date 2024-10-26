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拉亞漢堡x森永牛奶糖7款聯名餐10／29登場　消費滿額抽日本機票

▲拉亞漢堡x森永牛奶糖7款聯名餐點10/29登場。（圖／拉亞漢堡提供）

▲拉亞漢堡x森永牛奶糖合推7款聯名餐點。（圖／拉亞漢堡提供）

記者黃士原／台北報導

近期不斷跨界合作的早午餐連鎖品牌 拉亞漢堡，10月29日起至明年1月13日，攜手知名牛奶糖品牌「森永牛奶糖」，將濃郁焦糖香的牛奶糖醬加入拉亞漢堡的招牌7款餐點，而且消費滿額還能抽日本機票。

繼七龍珠後，拉亞漢堡10月29日至明年1月13日，攜手森永牛奶糖聯名推出7款聯名餐點，包含森永牛奶糖炸雞芝加哥堡、森永牛奶糖香蕉蛋餅、森永牛奶糖乳酪貝果、森永牛奶糖可頌、森永牛奶糖奶茶、森永牛奶糖拿鐵（冰/熱），價格45元起至99元。

▲拉亞漢堡x森永牛奶糖7款聯名餐點10/29登場。（圖／拉亞漢堡提供）

▲拉亞漢堡x森永牛奶糖聯名餐點10/29登場。（圖／拉亞漢堡提供）

森永牛奶糖炸雞芝加哥堡將金黃酥脆的無骨炸雞腿排，搭配牛番茄及新鮮綠葉生菜，淋上森永牛奶糖醬，蓋上蓬鬆且含有芝麻香的芝加哥漢堡麵包。人氣商品「爆醬乳酪貝果」在聯名期間同步進化成「森永牛奶糖乳酪貝果」，水煮貝果裹上乳酪醬及森永牛奶糖醬。

此外，活動期間，使用Laya Now APP單筆消費並於線上完成支付滿200元，且含任一份森永牛奶糖聯名商品，即可現場參加抽獎，最大獎為日本機票（3名）。單點任一品項升級套餐（搭配森永牛奶糖可頌、中杯紅茶）現省10元。

▲Mister Donut祭出3大萬聖節優惠。（圖／Mister Donut提供）

Mister Donut「3大萬聖節優惠」來了，即日起至10月31日連7天於全門市可享「6入甜甜圈189元」、「10入甜甜圈299元」，換算下來，平均一顆甜甜圈最低不用30元。以上限選原價39元的甜甜圈，可補差價換購價高商品，實際販售品項依門市現場陳列為準，數量有限、售完為止。

此外，10月27日前還有「現做飲品買1送1」，品項包括「皇家伯爵紅茶（熱／冰）」及「京都焙茶16oz」，開放任選，並以價低者為優惠品項。

關鍵字： 美食雲 拉亞漢堡 森永牛奶糖

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