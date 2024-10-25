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住礁溪溫泉旅館每人1026起　送早餐吃到飽、12歲以下免費住

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／捷絲旅提供）

▲礁溪捷絲旅。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻年末出遊商機，礁溪捷絲旅及礁溪晶泉丰旅，配合2024ITF台北國際旅展再加碼，即日起至11月4日預訂，可享12歲以下兒童免費入住，住礁溪捷絲旅每人每晚1026元起；礁溪晶泉丰旅搭配三燔礁溪壽喜燒晚餐，每人每晚2533元起，官網訂房加購高鐵車票享全台最低78折起優惠。

礁溪捷絲旅推出「提前FUN寒假」專案，每房加贈一位12歲以下兒童免費入住，並加碼周日出遊免加價優惠，周一至周三入住四人房，更享免費升等至12坪寬敞日式溫泉房，11月4日前預訂，並於12月27日前入住，以兩大一小的家庭為例，入住日式溫泉房最低每人每晚1026元起，並包含翌日三客早餐。

▲▼礁溪晶泉丰旅。（圖／業者提供）

▲▼住礁溪晶泉丰旅送早晚餐。（圖／業者提供）

▲▼礁溪晶泉丰旅。（圖／業者提供）

礁溪晶泉丰旅也推出官網加碼專案「泉思雙人套房一泊二食」，提供入住溫泉雙人套房，並享三燔礁溪壽喜燒晚餐兩客及翌日早餐兩客，每房再贈一位12歲以下兒童免費住。以兩大一小為例，每人每晚2533元，12月27日前入住加碼贈「Le Born旅行體驗組」。

▲▼礁溪寒沐酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪寒沐酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

礁溪寒沐酒店則在今年推「一泊一食日式詠泉居四人住宿券」售價8888元、下殺37折；小資旅行推薦「一泊一食雙人住宿券」售價7600元，以及「一泊二食雙人住宿券」8800元，下殺35折起。而熱愛泡湯的賓客絕不能錯過「映之湯(湯屋居)雙人平日券」每組1張2000元。

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