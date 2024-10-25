周年優惠加碼！身分證對中「4碼任1碼」免費吃豬肋排

▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排歡慶登台10周年優惠再加碼 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為歡慶登台10周年，美國連鎖品牌「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」祭出周年慶活動，只要身分證含有「1025」4碼即可獲得特製冠軍豬肋排1份，今（25）日宣布優惠加碼放寬，只要身分證對中4碼任1碼即享優惠，今日壽星還可免費享用限定甜點。

▲身分證4碼中1碼並消費牛排主餐即可免費吃冠軍豬肋排1份，

德州鮮切牛排周年慶優惠再加碼，即日起至11月11日只要身分證件中含有「1025」4碼「任1碼」的消費者，於門市出示有效證件，並內用點購900元以上牛排主餐（不包含雙主菜與3主菜）1份，就送特製四骨冠軍豬肋排1份，且今日壽星還能免費享用限定甜點「雲朵地瓜派對」1份。

若同為10月25日壽星，活動當月至全台德州鮮切牛排門市出示證明，還可免費享用限定甜點「雲朵地瓜派對」1份；至11月11日則還有超值加價購優惠，包含超人氣配菜「辣牛肉沾醬」在內的系列餐點皆推出限時折扣價、最高6折，加碼推碳酸飲料、生啤酒也皆享買1送1。

▲金子半之助天丼也有周年慶活動。

另外，日本金子半之助也為歡慶來台10周年祭出「食年一刻感謝祭」活動，至11月10日前凡到店用餐消費經典天丼，即送主餐5折優惠兌換券1張，數量有限，送完為止。

福勝亭周年慶優惠則還有3天（10月27日截止），原價210元的開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食及黃金魚排定食，全部特價169元，等於現省41元；周年慶期間，店內白飯、味噌湯、高麗菜絲一樣可以續加吃到飽，活動僅限內用、外帶，外送平台不適用。