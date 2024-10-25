線上旅展2折起開搶！星宇飛峴港免萬　釜山5250元起

▲「Super Buy線上旅展」今（25日）起至11月5日開跑。（圖／易遊網提供）

記者彭懷玉／台北報導

撿便宜機票、旅宿的機會來了！易遊網「Super Buy線上旅展」今（25日）起至11月5日開跑，星宇航空峴港4日遊9,900元、日本環球影城買一送一；搭長榮或星宇航空飛澳門來回含稅6千有找；搭乘釜山航空飛釜山來回含稅5,250元起；德威航空飛濟州島來回含稅5,400元起；酷航飛星日韓單程含稅2,399元起。

▲10/29團旅主題日必搶「星宇．峴港4天」9,900元。（圖／易遊網提供）

6大旅遊商品主題日

搶攻年底、春節旅遊商機，易遊網祭出國內外旅遊商品2折起優惠，以及首次推出6大旅遊商品主題日，10/25、26機票日；10/27、28訂房日；10/29、10/30國外旅遊日；10/31、11/1國內旅遊日；11/2、11/3機加酒日；11/4、11/5票券日，人氣商品有：機票滿萬折萬折扣碼、機加酒兩人同行折萬折扣碼、訂房5折券、星宇航空峴港4日遊9,900元、星宇航空九州5日遊16,900元、日本環球影城買一送一、國旅現折5,000、澎湖三天兩夜990元、環島之星東西部套票190元、總統花車一日遊990元、日本一日遊330元、日本eSIM網卡9元等。

其中，業者解釋，「機票滿萬折萬折扣碼」是若有搶到折扣碼，可以用在「下單國際機票（不限航空公司），單筆訂單未稅金額滿一萬元」時現折一萬元。

▲澳門永利皇宮觀光纜車和水舞表演。（圖／記者彭懷玉攝）

機票優惠

業者表示，在易遊網預訂機票享各大航空最低72折起的旅展優惠價，領取機票折扣碼「Flight300」，每周三於易遊網App下單還可再折300元。至於機票優惠部分，搭長榮航空或星宇航空飛澳門來回含稅6千有找；搭釜山航空往返釜山含稅5,250元起；德威航空下殺7折起，飛濟州島來回含稅5,400元起；酷航現有便宜機票促銷，飛星日韓單程含稅票價2,399元起，飛新加坡來回含稅5,000元起，12月底前出發滿額再折500元。

▲搭釜山航空往返釜山含稅5,250元起。（示意圖／記者彭懷玉攝）

日韓飯店優惠

日本飯店祭出6折起的優惠！房內具備洗脫烘衣機，讓旅客免排共用的「福岡博多東急STAY酒店」，每晚含稅2,850元起；距離國際通步行僅3分鐘的「那霸歌町大和Roynet PREMIER酒店」每晚含稅2,699元起；「釜山STX費利克斯套房酒店」旅展打85折起，每晚含稅1,699元起。

▲距離國際通步行僅3分鐘的「那霸歌町大和Roynet PREMIER酒店」每晚含稅2,699元起。（圖／易遊網提供）



國內旅遊

國內旅遊部分，將在12月30日卸下迪士尼彩繪「環島之星夢想號」，優惠包含每人只要690元起的限定段點套票、豐富行早鳥最高折5千等。若想玩離島，澎湖自由行3日，每人2,999元起，加1元送機車48小時；另外「高鐵假期」搭高鐵送住宿的超值優惠，滿額最高省800元。

▲主題日一圖看，限量開搶東西部環島之星套票190元、澎湖三天兩夜990元、總統花車一日遊990元。（圖／易遊網提供）



主題日必搶商品

國內旅遊部分，主題日限量開搶東西部環島之星套票190元、澎湖三天兩夜990元、總統花車一日遊990元，以及高鐵假期折3千，期間每早10點開搶，快設定好鬧鐘。

▲昂坪360「全景纜車」眺望大嶼山、天壇大佛、港珠澳大橋。（示意圖／記者彭懷玉攝）

打算出國，日、韓、歐、美、東南亞等國7天上網卡通通99元，以及WIFI分享器每日只要59元起。香港熱門景點「昂坪360纜車」門票買一送一，每人只要570元；日本自由有可任選3設施的「岡山樂享周遊券」限量99元、九州FunPASS 福岡2日買一送一，每人只要195元。

主題日必搶商品還有「日本環球影城門票買一送一」、「日本一日遊330元」、「機場接送99元」、「日本eSIM上網卡5日9元」。

▲澎湖自由行3日每人2,999元起，加1元送機車48小時。（圖／易遊網提供）

易遊網「Super Buy線上旅展」為期12天，全站下殺2折起，下單不限金額就抽萬元旅遊金！今（25日）開放領取6,000元銀行限量折扣碼。活動期間，於易遊網APP下單國外團旅商品，輸入折扣碼「24ITF888」兩人同行折888元；下單全球訂房，輸入「2024itf200htl」，滿2,000折200；下單國外機加酒，輸入「2024ITF600」滿30,000現折600元。

另外，2024 ITF台北國際旅展將於11月1日至11月4日在南港展覽館登場，五福旅遊推出日本團體行程第二人最高減8,000 元優惠，沖繩4日團體行程只要9,999元未稅起。2025年農曆春節共有9天連假，五福旅遊在ITF旅展祭出歐洲行程第二人最高減10,000元優惠。此外，五福旅遊官網線上旅展也開跑至11月中。

▲北海道網走破冰船。（圖／五福旅遊提供）



日韓冬季滑雪、玩雪行程詢問度高，五福旅遊雪漾首爾5日21,900元起，旅展享第二人減3,000元，日本冬季行程包含北海道破冰船、東北樹冰行程熱烈銷售中，第二人最高減6,000元。寒假親子族推薦關西四都親子3大主題5日38,999元起，旅展第二人減4,000元。

