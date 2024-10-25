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身分證拿出來！1986年出生喝珍奶只要38元　中2碼還有買1送1

▲▼翰林茶館。（圖／翻攝翰林茶館官方粉絲頁）

▲翰林茶館祭出身分證對對樂活動。（圖／翻攝翰林茶館官方粉絲頁）

記者蕭筠／台北報導

身分證拿出來！台灣茶飲品牌「翰林茶館」今（25）日祭出限定6小時「特大杯熊貓珍奶38元」優惠，只要是1986年（75年）出生者即可享優惠；加碼連3天身分證「對中2碼」還可享珍奶買1送1。

翰林茶館祭出「2大身分證對對樂」活動，今日只要1986年（民國75年）出生者，於門市出示證件可享「外帶特大杯熊貓珍奶1杯38元」，1人限買1杯，中午12時至晚上6時限定搶喝。

即日起至10月27日限時3天還有身分證對中「3」或「8」，可享「外帶特大杯熊貓珍奶買1送1」，每人限買2組，優惠同樣於每日中午12時至晚上6時限時開跑。

▲▼PAUL法國麵包甜點沙龍草莓千層派。（圖／PAUL法國麵包甜點沙龍提供）

▲PAUL超人氣草莓千層派限時3天買1送1。（圖／PAUL法國麵包甜點沙龍提供）

另外，百年烘焙名店「PAUL法國麵包甜點沙龍」即日起至10月27日也祭出「草莓千層派買1送1」優惠，期間只要於門市外帶草莓千層派1份即可免費多吃1份，全台限量1萬個，每人每次限購2組；草莓千層派於門市每日上午11時出爐，其他出爐時段將依各店公告為準，優惠僅接受現場排隊，不提供電話與線上預訂，提醒各店每日數量有限、售完為止。

PAUL的草莓千層派是選用新鮮草莓搭配法國直送千層派皮、濃郁卡士達製成，每一口都能吃到酥、軟、脆的豐富口感。

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