「星野這3飯店」台人最愛！第1名2024吸6萬人搶住　愛絲冰城限定登場

▲北海道「星野TOMAMU度假村」最受台人歡迎，「愛絲冰城」在12月10日至2025年3月14日限定開放。（圖／星野集團提供）

記者彭懷玉／台北報導

創立於1914年的星野集團，海內外一共有68間據點，被許多人列為此生必住的飯店。星野集團今（24日）公布最受台灣人歡迎的前三名飯店，與此同時，以當地歷史與文化為主題的奢華品牌「虹夕諾雅」，旗下四間飯店也祭出冬季專案，讓旅客一次了解。

▲在海拔1,088米的霧冰平台，欣賞白雪山脈美景，同時體驗「霧冰平台下午茶」。（圖／星野集團提供）



經星野集團統計，2024年最受台灣旅客喜愛的飯店，第一名就是「星野TOMAMU度假村」，創下6萬人次飛去入住，12月起戶外暖桌回歸，還能在1,088米的霧冰平台體驗「霧冰下午茶」；「OMO7大阪」、座落於奧入瀨溪流畔的「奧入瀨溪流飯店」分別各有2萬人次。同時，星野也不藏私揭曉台灣人最不知道的星野集團飯店，分別為僅有5人入住的「RISONARE 大阪」親子飯店，以及「西表島飯店」共19人、「RISONARE 那須」138人。

▲▼星野集團今（24日）公布最受台灣人歡迎的前三名飯店和入住人次最少的三間飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

以「感受北海道大地的自然美景」為概念的「星野TOMAMU度假村」最受台灣人歡迎，業者透露，「愛絲冰城」預計在12月10日至2025年3月14日限定開放，擁有11座以冰雪構築的圓頂冰屋，佔地約3.2公頃，同時，2024至2025年的冬季，愛絲冰城將推出全新的「冰之廣場」及「冰之氣溫塔」，甚至還有牆壁和屋頂全由冰製成的冰之教堂和冰之酒店，品嚐得到冰之拉麵和餃子，滿足五感體驗。

▲星野集團今（24日）舉辦2024年星野集團110週年媒體說明會。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，「虹夕諾雅」是星野集團旗下最奢華的住宿品牌，旗下一共有8間據點，其中虹夕諾雅谷關、沖繩、竹富島、峇里島皆推出冬季特別方案，即日起至2025年3月31日官網開賣，入住時間為11月1日至2025年3月31日，方案包括住宿費與體驗地域文化的特別活動費用。

▲台中的「虹夕諾雅 谷關」是品牌海外第二間據點，開幕至今已逾5年。（圖／星野集團提供）



其中，位於台中的「虹夕諾雅 谷關」開幕逾5年，除上述入住限定優惠9折之外，另於12月17日至2025年2月27日首次推出「煦日舒心」冬季限定SPA專案，三天兩夜行程將每日安排SPA療程，還有亭中花藝、溫泉時光等，餐點部分以溫補鱘龍魚鍋物、翌日粥品朝食，帶來暖心又暖胃的體驗，讓旅人揮別城市紛擾，徹底洗滌身心靈。

▲「虹夕諾雅」沖繩一邊品嚐「泡盛」酒，一邊沉浸在悠揚的樂聲中，歡度新年，入住兩晚以上有65折優惠。（圖／星野集團提供）



虹夕諾雅沖繩則因所有客房皆為面海客房，設施內全年提供豐富多彩的琉球文化體驗活動。明年1月29日至2月17日農曆新年期間，將會舉辦琉球古典音樂表演，重現琉球王朝時代的宮廷儀式音樂。一邊品嚐沖繩代表性的「泡盛」酒，一邊沉浸在悠揚的樂聲中，歡度新年，入住兩晚以上有65折優惠。而虹夕諾雅竹富島則有早鳥6折優惠，凡於需於60天前預約，含住宿費、KUNUSHINA(蒸餾酒)100ml 一瓶。

▲虹夕諾雅峇里島以「邂逅不為人知的烏布」為設計理念。（圖／星野集團提供）



至於虹夕諾雅峇里島，以「邂逅不為人知的烏布」為設計理念，12月中旬至年初的峇里島節慶期間，將會在峇里島的傳統招待場所「Bale Sakepat」提供峇里島神話特調雞尾酒，感受獨特的節慶氛圍，並體驗製作節慶必備的供品裝飾，入住兩晚有8折優惠，方案含住宿費、早餐一次、一杯特製飲品。

另外，若是小資族，不妨到旅展撿便宜。2024 ATTA台中國際旅展將於明（25日）至10月28日在台中國際展覽館登場，五福旅遊推出日本團體行程第2人最高減8,000元優惠，沖繩4日團體行程只要9,999元起，北海道破冰船、東北樹冰行程第二人最高減6,000元。台中出發韓國5日行程16,900元起，再享第二人減3,000元。